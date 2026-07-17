Así fue el sismo de magnitud 7.4: cómo comenzó, cuántas réplicas ha dejado y por qué es un evento poco común

El fuerte sismo de magnitud 7.4 registrado la mañana de este 17 de julio frente a las costas del Pacífico no fue un evento aislado. Según el investigador Víctor Tzorin, del Servicio Sismológico de Guatemala (SSG) de la Universidad Mariano Gálvez,, consultado por Prensa Libre, el temblor dio paso a una secuencia sísmica, un proceso normal en el que continúan ocurriendo movimientos de menor magnitud mientras la energía acumulada en el subsuelo se redistribuye.

La actividad comenzó alrededor de las 7.20 horas con un sismo de magnitud 5.0, registrado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Poco más de una hora después ocurrió el terremoto principal, que inicialmente fue reportado con distintas magnitudes como parte de los cálculos preliminares. Posteriormente, tras revisar la información de las estaciones sismológicas, el Insivumeh confirmó que el sismo principal alcanzó una magnitud de 7.4, con epicentro en el Océano Pacífico, y una profundidad de 18.43 kilómetros.

Después del ese evento, comenzaron a registrarse varias réplicas. Hasta las 12.10 horas, el Insivumeh a reportado 12 réplicas desde el sismo principal.

Mientras que, de forma preliminar, el Servicio Sismológico de Guatemala informó sobre movimientos de magnitud 5.1, 5.2 y 5.6, entre otros, localizados frente a la costa del Pacífico. Sin embargo, el especialista aclaró que el número de réplicas y sus características todavía están siendo revisados, por lo que los reportes podrían actualizarse conforme se procesen los datos de todas las estaciones de monitoreo.

Tzorin explicó que las réplicas son parte del comportamiento normal de un terremoto de gran magnitud y pueden continuar durante horas, días o incluso más tiempo, dependiendo de cómo se redistribuya la energía liberada por el sismo principal.

Un temblor poco frecuente

El especialista destacó que el sismo de este viernes no solo llamó la atención por su magnitud, sino porque se trata de un tipo de evento que no ocurre con frecuencia en la región.

"Un sismo mayor a magnitud 7 no ocurre todos los días. Aproximadamente se registra uno cada cinco años o incluso cada década, por lo que es un evento poco común", explicó.

Como referencia, recordó el terremoto de San Marcos de 2012, que también superó la magnitud 7, y el de Tehuantepec, México, de 2017, cuya magnitud fue superior a 8. Aunque ocurrieron en distintos puntos, señaló que ambos forman parte del mismo contexto tectónico del Pacífico entre Guatemala y México.

¿Por qué fue tan fuerte?

El experto explicó que, por su mecanismo y profundidad, el terremoto corresponde a un sismo de subducción, probablemente interplaca, es decir, generado en el contacto entre las placas tectónicas de Cocos y Caribe.

"Por el mecanismo focal y la profundidad, probablemente sea un sismo interplaca, en el contacto entre la placa de Cocos y la placa del Caribe", indicó.

Añadió que este tipo de interacción tectónica es la responsable de algunos de los terremotos más fuertes que históricamente han afectado a Guatemala y la región.

San Marcos, entre las zonas con mayor intensidad

Aunque el epicentro se ubicó frente a las costas del Pacífico, el especialista señaló que la intensidad máxima del movimiento superó el nivel VI, por lo que existe la posibilidad de daños, especialmente en San Marcos.

Explicó que este departamento vuelve a mostrar los efectos del llamado efecto de sitio, un fenómeno que ya había sido observado en otros terremotos y que hace que determinadas características del suelo amplifiquen el movimiento sísmico.

"San Marcos es más susceptible precisamente por el efecto de sitio. Allí se registran intensidades mayores que en otras áreas cercanas", afirmó.

Las réplicas seguirán concentradas mar adentro

Respecto a la actividad posterior al terremoto, el especialista indicó que la mayoría de las réplicas se han localizado mar adentro, en la zona epicentral.

"Muchas de estas réplicas probablemente solo se sentirán en el occidente del país. En la capital únicamente se han percibido el sismo principal y la réplica de mayor magnitud", señaló.

Añadió que el número de réplicas y sus características continuarán actualizándose conforme las instituciones analicen la información de las estaciones de monitoreo, por lo que los reportes difundidos durante las primeras horas deben considerarse preliminares.

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