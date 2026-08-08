MEM reporta intento de robo de tubería en el Campo Xan y se activa protocolo ambiental

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó este sábado 8 de agosto a la población en general y a las comunidades aledañas al Campo Xan, en San Andrés, Petén, acerca de un intento de robo de tubería.

Añadió que recientemente ocurrió un intento de robo de la tubería de uno de los pozos petroleros de ese campo, lo que provocó un derrame de una solución inhibidora del deterioro químico de superficies metálicas y de remanentes de petróleo.

Derivado de ello, se activaron los protocolos de emergencia y contingencia ambiental, con los que se logró controlar el incidente.

Con las medidas implementadas se procedió al sellado de las tuberías afectadas, con lo que se detuvo el flujo del líquido y se mitigó el riesgo de una mayor dispersión, indicó el Ministerio.

Luego de controlar la situación, se coordinaron las actividades de limpieza del área afectada para su ejecución inmediata, aseguró el MEM.

Advertencia

El Ministerio advirtió que cortar o manipular tuberías petroleras del Campo Xan implica el riesgo de exposición a gases tóxicos, como el H2S, y a químicos inhibidores que pueden afectar la piel y la salud, por lo que la atención de este tipo de tuberías solo puede ser realizada por personal especializado.

"Este Ministerio reitera su compromiso con la seguridad de la ciudadanía, el resguardo de la infraestructura petrolera del país y la protección del ambiente, ejecutando los protocolos de seguridad de forma inmediata", aseguró el MEM en un comunicado.

Quedó a cargo del Estado

El Campo Xan fue operado durante 40 años por compañías privadas en dos períodos: uno de 25 años y una prórroga de 15 años. La última empresa operadora fue Perenco Guatemala.

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El contrato venció el 12 de agosto del 2025, ya que la ley vigente no permite una nueva ampliación. Por ello, el Estado recuperó los activos de este campo y de la minirrefinería La Libertad a partir del 13 de agosto de ese año.

Después de varios intentos por impulsar medidas de urgencia y realizar eventos para contratar a una compañía que se encargue del cierre técnico, el MEM corrigió sus procedimientos y está pendiente de convocar a una licitación pública para esa labor, para la cual ya elaboró las bases de licitación.