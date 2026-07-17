10 puntos clave del temblor que afectó a Guatemala y México

Durante la mañana de este 17 de julio se reportó un sismo que afectó principalmente a Guatemala y México. Aunque por el momento no se han registrado cifras de heridos o fallecidos, sí generó alarma en la población y activó los protocolos de seguridad en ambos países.

Estos son los diez datos clave para entender qué sucedió en ambos países, así como el fenómeno en sí:

1. Magnitud y epicentro

Tanto las autoridades de Guatemala como las de México confirmaron que el sismo tuvo una magnitud de 7.4.

De acuerdo con un boletín del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el sismo tuvo su epicentro frente a las costas mexicanas de Chiapas.

2. ¿A qué hora ocurrió el sismo?

Tanto las autoridades guatemaltecas como las mexicanas confirmaron que el sismo ocurrió exactamente a las 8.40 horas (14.40 GMT).

3. ¿Qué sucedió en Guatemala?

En el país centroamericano el sismo fue sensible en varios departamentos. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), los más afectados han sido:

Chimaltenango

Retalhuleu

Sacatepéquez

San Marcos

Sololá

Suchitepéquez

Totonicapán

4. ¿Qué sucedió en México?

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este viernes que no se han reportado daños hasta el momento, pero que las autoridades mantienen los protocolos de protección civil.

"Luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes", escribió Sheinbaum en su cuenta de X.

5. ¿Fue uno o dos sismos?

A las 7.20 horas de este viernes 17 de julio, el Insivumeh registró un sismo de magnitud 5.0 en la región epicentral del océano Pacífico, muy cerca de la costa del departamento de San Marcos. Sin embargo, una hora después, a las 8.47 horas, reportó un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en el departamento de Quetzaltenango.

Un minuto después, a las 8.48 horas de este viernes 17 de julio, el Insivumeh registró un sismo de magnitud 7.4 en la región epicentral del océano Pacífico, cerca de la frontera entre el departamento de San Marcos y México. Fue el temblor más fuerte que se sintió en gran parte del territorio nacional, incluida la Ciudad de Guatemala.

Esta situación generó confusión entre los guatemaltecos, por lo que el portavoz del Insivumeh explicó que el registro preliminar situó en Quetzaltenango el sismo de magnitud 5.6; sin embargo, según los protocolos institucionales, se llevó a cabo una revisión manual y posteriormente se determinó que el sismo fue de 7.4 en la región del Pacífico.

6. ¿Cuántas emergencias se registran en Guatemala?

Al menos 58 emergencias han sido reportadas a escala nacional tras el temblor de magnitud 7.4. Se reporta una persona hospitalizada, tres casas con daños leves y tres con daños severos; además, tres carreteras afectadas por derrumbes y 14 escuelas con grietas, según la información preliminar brindada por las autoridades en conferencia de prensa.

7. ¿Hubo alerta de tsunami?

En un principio, el Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico había emitido una alerta de amenaza baja para Guatemala, así lo confirmó el portavoz del Insivumeh.

En el caso de México, el Insivumeh informó que en ese país podían generarse "olas gigantes y destructivas", pero que no afectarían a Guatemala, debido a que la clasificación de la amenaza en el país centroamericano es baja.

8. ¿Hay heridos o fallecidos?

De forma preliminar, tanto en Guatemala como en México no se reportan personas fallecidas o heridas debido a los sismos.

Lo que sí han registrado las autoridades guatemaltecas son daños en diferentes estructuras.

9. Réplicas

Tanto el Insivumeh como la Conred informaron que se registraron aproximadamente 42 réplicas tras el sismo de magnitud 7.4.

10. ¿Guatemala y México son países sísmicos?

México se encuentra entre los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción de varias placas tectónicas. Los estados del sur, particularmente Chiapas, Oaxaca y Guerrero, concentran algunos de los movimientos telúricos más intensos registrados en el país.

Por su parte, el Insivumeh ha registrado en las últimas 24 horas en Guatemala al menos 22 temblores, de los cuales tres fueron sentidos por la población. En lo que va del año, el país acumula 3 mil 730 sismos, 83 de ellos percibidos.

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