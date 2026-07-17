¿Cuál fue la zona más afectada tras el temblor en Guatemala del 17 de julio?

Las autoridades de Guatemala registraron este 17 de julio un sismo de 7.4 grados, sensible en varias áreas de la capital y otros departamentos.

De inmediato, las autoridades y los cuerpos de socorro activaron los protocolos de seguridad para resguardar a la población ante los posibles daños provocados por el sismo.

El fenómeno ocurrió alrededor de las 8 horas de este viernes. En redes sociales se difundieron varios videos en los que se observa a personas salir de edificios para resguardarse durante el sismo.

De acuerdo con información de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el sismo fue sensible en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez y Totonicapán.

En cuanto a las zonas más afectadas, la Conred informó en redes sociales sobre daños preliminares en infraestructura.

Las áreas afectadas, según la Conred, son:

Viviendas en las zonas 1 y 5 de Quetzaltenango

Aldeas Cancuc y Batal, Cuilco, Huehuetenango

Santa Bárbara, Huehuetenango

Viviendas en Sololá

#Sololá Personal municipal realizó una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en vivienda afectada por sismo registrado en caserío Pacorral, Santa Lucía Utatlán, Sololá.



Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/BfBdXydLvJ — CONRED (@ConredGuatemala) July 17, 2026

SISTEMA CONRED VERIFICA POSIBLES DAÑOS TRAS SISMO REGISTRADO EN EL OCCIDENTE DEL PAÍS.



Conoce más ingresando al siguiente enlace ➡️ https://t.co/DPWvbQJpCM pic.twitter.com/6KwEquTx3G — CONRED (@ConredGuatemala) July 17, 2026

#Quetzaltenango El Sistema CONRED realiza Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en viviendas ubicadas en zona 1 y 5 de Quetzaltenango tras el sismo registrado en el área.



Fotografías: Sistema CONRED. pic.twitter.com/hTnPPFkYTb — CONRED (@ConredGuatemala) July 17, 2026

De forma preliminar, Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Totonicapán y Retalhuleu figuran entre los departamentos más afectados por el sismo.

Finalmente las autoridades han informado que, tras el sismo, se han registrado 12 réplicas hasta el momento, y que la mayoría de emergencias atendidas son grietas y colapsos estructurales.

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