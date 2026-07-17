¿Cuál fue la zona más afectada tras el temblor en Guatemala del 17 de julio?

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¿Cuál fue la zona más afectada tras el temblor en Guatemala del 17 de julio?

Varias zonas de Guatemala han registrado daños luego de un sismo de 7.4 grados que ocurrió durante la mañana de este viernes 17 de julio.

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Daños por sismo en Guatemala

Varias áreas de Guatemala resultaron afectada por un sismo de 7.4 grados registrado este 17 de julio. (Foto Prensa Libre: Conred)

Las autoridades de Guatemala registraron este 17 de julio un sismo de 7.4 grados, sensible en varias áreas de la capital y otros departamentos.

De inmediato, las autoridades y los cuerpos de socorro activaron los protocolos de seguridad para resguardar a la población ante los posibles daños provocados por el sismo.

El fenómeno ocurrió alrededor de las 8 horas de este viernes. En redes sociales se difundieron varios videos en los que se observa a personas salir de edificios para resguardarse durante el sismo.

De acuerdo con información de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el sismo fue sensible en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez y Totonicapán.

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En cuanto a las zonas más afectadas, la Conred informó en redes sociales sobre daños preliminares en infraestructura.

Las áreas afectadas, según la Conred, son:

  • Viviendas en las zonas 1 y 5 de Quetzaltenango
  • Aldeas Cancuc y Batal, Cuilco, Huehuetenango
  • Santa Bárbara, Huehuetenango
  • Viviendas en Sololá

De forma preliminar, Quetzaltenango, Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Totonicapán y Retalhuleu figuran entre los departamentos más afectados por el sismo.

Finalmente las autoridades han informado que, tras el sismo, se han registrado 12 réplicas hasta el momento, y que la mayoría de emergencias atendidas son grietas y colapsos estructurales.

Lea también: Temblor en Guatemala: suspenden clases presenciales en varios departamentos por sismo de 7.4 grados

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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