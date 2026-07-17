Temblor en Guatemala: suspenden clases presenciales en varios departamentos por sismo de 7.4 grados

Este 17 de julio se registró un fuerte sismo en Guatemala, con una magnitud de 7.4, que fue sensible en varios departamentos del país.

Fue a las 8.48 horas de este viernes cuando las autoridades alertaron sobre el sismo, cuyo epicentro se localizó en el océano Pacífico, a casi 165 kilómetros de San Marcos.

Debido al temblor, las autoridades activaron varios protocolos de seguridad, entre ellos la suspensión de clases en algunos departamentos.

El Ministerio de Educación informó este viernes que, debido al sismo, se suspenderán las clases presenciales.

Sin embargo, esta medida solo aplica a los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez y Retalhuleu.

"Esta medida aplica a centros educativos de los sectores público, privado, por cooperativa, municipal y extraescolar", afirmó el Ministerio de Educación.

La cartera detalló que en varios centros educativos docentes y directores activaron "de forma oportuna" los protocolos de evacuación y protección para resguardar la seguridad de los estudiantes.

"Se solicitó a las Direcciones Departamentales de Educación mantener el monitoreo permanente de la situación, en coordinación con las instituciones que integran el Sistema Conred, e informar oportunamente cualquier incidencia", señala el Mineduc.

Además, el Ministerio verificará la infraestructura de los centros educativos y reportará cualquier daño detectado.

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