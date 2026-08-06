Emetra habilita carriles reversibles en el bulevar Liberación y el Periférico para aliviar la carga vehicular

La Municipalidad de Guatemala amplió las medidas para agilizar la movilidad vehicular con la habilitación de dos carriles reversibles en puntos estratégicos de la capital. El más reciente comenzó a funcionar este jueves 6 de agosto en el bulevar Liberación, mientras que otro fue implementado a principios de esta semana en el Periférico, ambos durante la jornada de mayor congestión.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, explicó que el nuevo carril reversible del bulevar Liberación opera de lunes a viernes a partir de las 16.30 horas y busca facilitar el desplazamiento hacia el sur y suroccidente de la ciudad.

El carril inicia frente al Zoológico La Aurora, en la intersección del bulevar Liberación y la 3.ª avenida de la zona 9, y conduce de forma controlada hacia sectores de las zonas 12 y 21.

Montejo indicó que esta vía beneficia a quienes se dirigen al Aeropuerto Internacional La Aurora, el Instituto Flishman, la Escuela Normal, la colonia Pamplona, Plaza Madero, la calzada Atanasio Tzul y la avenida Petapa.

"Si usted es usuario de este sector, recuerde que desde el Obelisco puede incorporarse al carril izquierdo e ingresar hacia el sector suroccidente de la ciudad", explicó.

Añadió que el horario de finalización no ha sido establecido, ya que dependerá del comportamiento del tránsito durante la hora pico.

"Se pretende implementar de lunes a viernes a partir de las 16.30 horas. No tenemos una hora de finalización porque dependerá de la hora pico, pero mientras más tiempo lo tengamos, mucho mejor. Esto permite una mejor circulación y significará una descarga considerable de usuarios que provienen del bulevar Los Próceres y de las avenidas Reforma y Las Américas", afirmó.

Según Emetra, la medida también pretende mejorar el acceso hacia distintos destinos del sector sur de la capital sin que los automovilistas deban incorporarse a vías con mayor saturación vehicular.

Prueba en el Periférico

A principios de esta semana también comenzó la fase de prueba de un carril reversible en el Periférico, el cual funciona de lunes a viernes entre las 16 y las 19.30 horas.

El recorrido inicia en el puente El Incienso y concluye en las cercanías del puente El Naranjo, a la altura de la colonia Niño Dormido, en la zona 7.

Montejo explicó que el objetivo es reducir la carga vehicular sobre los carriles principales del Periférico, especialmente entre el Centro Histórico y el puente El Naranjo, donde diariamente se forman extensas filas de vehículos.

El carril alterno atraviesa las zonas 3 y 7 y permite que los automovilistas utilicen una ruta controlada sin interferir con el flujo habitual de la vía principal.

Durante el primer día de funcionamiento, aproximadamente mil 300 vehículos utilizaron el carril reversible, lo que, según Emetra, representó la misma cantidad de automotores menos circulando por los carriles principales.

Las autoridades municipales consideran que la primera evaluación de mayor demanda será el primer viernes de agosto del 2026, cuando esperan un incremento significativo del tránsito vehicular.

Montejo indicó que ese comportamiento permitirá determinar si el proyecto requiere ajustes o incluso una ampliación.

"Vamos a verificar, constatar y monitorear cómo podemos hacer otros cambios o si se puede extender. Incluso, si esto resulta positivo, a futuro podríamos utilizar el Periférico con un carril reversible también durante el horario matutino", señaló.

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