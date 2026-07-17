Video capta derrumbe en San Pedro La Laguna durante temblor de magnitud 7.4 este 17 de julio en Guatemala

Según la información preliminar, Guatemala registra daños en algunos inmuebles y derrumbes derivados del temblor de magnitud 7.4. Uno de los derrumbes quedó captado en video en San Pedro La Laguna, Sololá.

El reloj marcaba las 8.48 horas de este viernes 17 de julio cuando el territorio nacional fue sacudido por el sismo, con epicentro en las costas de Chiapas, México, según la actualización del Insivumeh.

Minutos después, en las redes sociales comenzaron a circular videos de los efectos ocasionados por el sismo, que causó alarma en el país y obligó a evacuar edificios y a suspender clases en algunos departamentos.

Entre las grabaciones figura el video del derrumbe captado en San Pedro La Laguna, donde se observa el desprendimiento de tierra y rocas sobre el asfalto.

El video, de un minuto y 22 segundos, muestra dos nubes de polvo que descienden de la ladera mientras pasaba un vehículo, el cual estuvo en riesgo por el desprendimiento del material.

La persona que grabó también captó el momento en que piedras y tierra cubrieron los carriles del tramo. Los Bomberos Municipales de San Pedro La Laguna confirmaron el derrumbe en ese municipio.

Para leer más: Así fue el sismo de magnitud 7.4: cómo comenzó, cuántas réplicas ha dejado y por qué es un evento poco común

Según el Insivumeh, al menos 12 réplicas se han registrado tras el fuerte temblor, mientras que la Conred informó que fue cancelada la alarma de tsunami.

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