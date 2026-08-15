Graban el angustiante rescate de 20 pasajeros de un bus atrapado por la corriente en un río en Izabal

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Graban el angustiante rescate de 20 pasajeros de un bus atrapado por la corriente en un río en Izabal

Cuerdas y desesperados gritos de ayuda marcaron una dramática maniobra en El Estor, Izabal, para lograr poner a salvo a al menos 20 pasajeros —entre ellos niños y mujeres— luego de que el bus en el que viajaban fuera arrastrado por la crecida del río Túnico.

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Composición de tres capturas de video del rescate nocturno de pasajeros en bus atrapado en río de Izabal.

Imágenes del rescate en el río Túnico, Izabal, donde 20 pasajeros fueron salvados tras la crecida del caudal. (Fotos: Capturas de video)

El incidente ocurrió cerca de la medianoche del viernes, en medio de las lluvias, en la ruta que conduce hacia Río Dulce,Izabal, cuando la unidad intentó cruzar el paso provisional sobre el río Túnico.

El incremento del caudal y la fuerza de la corriente provocaron que el vehículo perdiera el control y fuera arrastrado, quedando finalmente varado de costado.

Videos registrados en el lugar muestran la gravedad de la situación. En uno de los videos se observa cómo el agua comenzó a inundar el interior del bus mientras los ocupantes intentaban ponerse a salvo; una mujer enfrentó serias dificultades para abandonar la unidad debido al nivel del agua.

En el exterior, pobladores sostenían las cuerdas en medio de gritos para ayudar a los afectados y llevarlos hasta una zona segura, evitando que la corriente los arrastrara.

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La intensidad del río impedía por completo que los pasajeros descendieran a pie.

Ante la emergencia, se desplegó un operativo comunitario y de socorro. Utilizando lazos y hasta ramas de árboles, los Bomberos Voluntarios, junto a dos integrantes del Ejército que viajaban como pasajeros hacia la Ciudad de Guatemala, coordinaron las labores de evacuación para extraer a las personas atrapadas.

A pesar del peligro y la tensión del momento, las maniobras concluyeron sin reportar personas fallecidas. Los 20 rescatados fueron trasladados de inmediato al Centro de Atención Permanente (CAP) de la localidad para evaluar su estado de salud.

Horas más tarde, al amanecer, las condiciones climáticas en la zona continuaban siendo adversas, con una constante llovizna y el río manteniendo un caudal elevado.

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ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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