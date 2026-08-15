Graban el angustiante rescate de 20 pasajeros de un bus atrapado por la corriente en un río en Izabal

El incidente ocurrió cerca de la medianoche del viernes, en medio de las lluvias, en la ruta que conduce hacia Río Dulce,Izabal, cuando la unidad intentó cruzar el paso provisional sobre el río Túnico.

El incremento del caudal y la fuerza de la corriente provocaron que el vehículo perdiera el control y fuera arrastrado, quedando finalmente varado de costado.

Videos registrados en el lugar muestran la gravedad de la situación. En uno de los videos se observa cómo el agua comenzó a inundar el interior del bus mientras los ocupantes intentaban ponerse a salvo; una mujer enfrentó serias dificultades para abandonar la unidad debido al nivel del agua.

En el exterior, pobladores sostenían las cuerdas en medio de gritos para ayudar a los afectados y llevarlos hasta una zona segura, evitando que la corriente los arrastrara.

La intensidad del río impedía por completo que los pasajeros descendieran a pie.

Ante la emergencia, se desplegó un operativo comunitario y de socorro. Utilizando lazos y hasta ramas de árboles, los Bomberos Voluntarios, junto a dos integrantes del Ejército que viajaban como pasajeros hacia la Ciudad de Guatemala, coordinaron las labores de evacuación para extraer a las personas atrapadas.

A pesar del peligro y la tensión del momento, las maniobras concluyeron sin reportar personas fallecidas. Los 20 rescatados fueron trasladados de inmediato al Centro de Atención Permanente (CAP) de la localidad para evaluar su estado de salud.

Horas más tarde, al amanecer, las condiciones climáticas en la zona continuaban siendo adversas, con una constante llovizna y el río manteniendo un caudal elevado.

Imágenes difundidas por la mañana muestran al vehículo tipo panel aún volcado en el lecho del río, mientras otro bus transitó a marcha lenta por el área afectada.

Lea también: Terremoto de magnitud 7.7 sacude la costa de Indonesia

También puede leer: PNC advierte que consignará a quienes porten armas de forma ostentosa en ferias, desfiles hípicos y conciertos