PNC advierte que consignará a quienes porten armas de forma ostentosa en ferias, desfiles hípicos y conciertos

La Policía Nacional Civil informó este 14 de agosto que activó su plan operativo permanente “Ferias Seguras y Desfile” para combatir la portación ostentosa e ilegal de armas de fuego.

Las fuerzas de seguridad civil prohibieron la exhibición o portación de armas de fuego, sean cortas o largas, durante la celebración de desfiles hípicos, jaripeos, conciertos, campos de feria y expendios de bebidas alcohólicas.

La PNC advirtió que toda persona que infrinja los artículos 62 y 64 de la Ley de Armas y Municiones será consignada y puesta de inmediato a disposición de un juez. Además, el arma será incautada.

También aseguró que ningún comité de feria, gobierno local, asociación hípica o autoridad civil puede emitir “pases o autorizaciones especiales” para la portación de armas en los perímetros festivos.

En el contexto de las fiestas agostinas, las divisiones de la PNC, con el apoyo del Ejército de Guatemala, reforzarán los controles en los pasos fronterizos de la ruta a El Salvador para garantizar la seguridad de los turistas centroamericanos.

Asimismo, la PNC acompañará, de modo preventivo, las caravanas de visitantes que ingresen en el territorio.

La Policía Nacional Civil informa a la opinión pública, comités organizadores de ferias y asociaciones hípicas a nivel nacional: pic.twitter.com/jZHNw0Sg8e — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 14, 2026

Respecto de la celebración de la feria de la Virgen de la Asunción, las fuerzas de seguridad implementarán un anillo de seguridad, vigilancia con drones y biometría en los accesos al Hipódromo del Norte, en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, y sus alrededores.

La PNC reitera que guatemaltecos y extranjeros pueden utilizar el número de emergencia 110 o escribir por WhatsApp al 3764-1561 para denunciar cualquier actividad sospechosa, crimen o presencia de personas armadas.

Portación ostentosa

El artículo 131 del decreto 15-2009, Ley de Armas y Municiones, menciona que las personas con licencia de portación de armas deben mantenerla encubierta y sin ostentación.

En caso se cometa portación ostentosa o intimidatoria, el responsable será sancionado con suspensión de la licencia por seis meses y una multa de Q1 mil a Q500.

Si se repite la infracción, el juez competente puede disponer en cancelar la licencia de portación por no más de un año.

Si la persona vuelve a violar la ley, por tercera vez, entonces un juez podría suspender la licencia hasta por tres años. Además, ,o podrá renovar la licencia, quien no hubiera cancelado las multas impuestas.

La normativa exceptúa a las fuerzas de seguridad, al Ejército de Guatemala y a las empresas de servicios de seguridad privado, cuando se encuentren en ejercicio de sus funciones.

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