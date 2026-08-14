AeroMetro: qué función tendrá la Estación 4 y cómo permitirá mover las cabinas

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AeroMetro: qué función tendrá la Estación 4 y cómo permitirá mover las cabinas

¿Cómo se moverán las cabinas del Aerometro? La respuesta está en la Estación 4, donde ya se instala parte del sistema electromecánico.

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La Estación 4 será una pieza clave para el funcionamiento del AeroMetro, pues en este punto se instalará el mecanismo que permitirá mantener en movimiento el cable que transportará las cabinas de la Línea 1.

Mientras las obras del proyecto avanzan y generan cambios en la circulación de sectores como el bulevar Liberación, la infraestructura comienza a mostrar cómo funcionará el sistema cuando entre en operación. En los últimos días, las obras también han sido visibles en la zona 9, donde continúan los trabajos de la Línea 1.

La Estación 4 está ubicada sobre el Bulevar Liberación y la 3.ª avenida, zona 8. En este punto ya se desarrolla el montaje del sistema electromecánico, una etapa que permite comenzar a identificar los componentes que harán posible el movimiento de las cabinas.

Uno de los elementos que ya se encuentra en proceso de instalación es el volante, una rueda por la que se conducirá el cable que llevará las cabinas a lo largo del recorrido.

También se trabaja en el tren de ruedas y la estructura portante, elementos que forman parte del sistema que sostendrá y protegerá los componentes de la estación.

La función de la Estación 4 será especialmente importante porque se trata de una estación motora. Es decir, allí estará instalado el mecanismo encargado de mantener en movimiento el cable que permitirá desplazar las cabinas.

De esta manera, la estación no será únicamente un punto donde los pasajeros podrán abordar o descender, sino también uno de los espacios donde se concentra parte del mecanismo que permite que el sistema opere.

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La construcción avanza por etapas

La Estación 4 tiene programadas ocho semanas de trabajos correspondientes al sistema electromecánico, entre el 2 de agosto y el 27 de septiembre.

La siguiente etapa contempla la fundición de los voladizos a partir del 20 de agosto, mientras continúan los trabajos de construcción y montaje.

De forma paralela, también avanza la estructura destinada al parqueo de las 135 cabinas de la Línea 1. En este espacio se trabaja en el armado de vigas de amarre y el apuntalamiento del entrepiso del segundo nivel.

La obra, por lo tanto, no se concentra en un solo punto. Mientras se construyen las estructuras de las estaciones y torres, también se preparan los espacios y componentes necesarios para que, en una etapa posterior, las cabinas puedan incorporarse al sistema.

Estación 2 del Aerometro donde se realizan trabajos de obra civil para la viga conectora VT-1.
Trabajos de obra civil para la construcción de la viga conectora VT-1 en la Estación 2 del Aerometro.

La Estación 4 forma parte de la primera línea del AeroMetro, cuyo recorrido contempla cuatro estaciones entre el sector de El Trébol y Plaza España. El proyecto se desarrolla por fases, desde la construcción de cimentaciones y torres hasta los trabajos electromecánicos, el montaje del cableado y la instalación de las cabinas.

En agosto, el avance de la construcción también ha tenido un efecto directo en la movilidad de la ciudad. Las obras han obligado a modificar el carril reversible de la calzada Roosevelt y a implementar rutas alternas para quienes ingresan a la capital desde occidente, sur y oriente.

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ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

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