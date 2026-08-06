Aerómetro: nuevas imágenes muestran el avance de las obras en zona 9; alcalde advierte más cambios en el tránsito

Nuevas fotografías compartidas por el alcalde capitalino, Ricardo Quiñónez, muestran el avance de las estructuras que se levantan en la calle Montúfar y las inmediaciones del monumento a Tecún Umán, donde se construyen las torres que sostendrán el sistema de transporte por cable.

Las imágenes reflejan el progreso de las obras entre las futuras estaciones Plaza España y Tecún Umán, un tramo estratégico de la Línea 1, que conectará Plaza España con El Trébol como parte del sistema que busca unir la Ciudad de Guatemala con Mixco.

Alcalde reconoce afectaciones en la movilidad

Al compartir las nuevas fotografías, el alcalde Ricardo Quiñónez también se refirió a las complicaciones que las obras han generado para los automovilistas.

En una publicación en sus redes sociales explicó que el incremento del tráfico, los cierres y las modificaciones en la circulación responden a que el proyecto ha entrado en una etapa que requiere intervenciones simultáneas en distintos puntos de la ciudad.

"… Sabemos que estos trabajos generan molestias temporales, pero son necesarios para hacer posible una nueva alternativa de movilidad para miles de personas", expresó.

El jefe edil añadió que durante los próximos meses continuarán las afectaciones mientras avanzan las obras y aseguró que se mantendrán habilitadas rutas alternas para facilitar la circulación de los conductores.

El video muestra a decenas de trabajadores distribuidos sobre las plataformas y estructuras metálicas que se levantan en la conexión hacia Liberación.

En las imágenes se observa el armado de elementos de acero, maniobras con equipo especializado y el avance simultáneo de distintas cuadrillas, lo que evidencia la intensidad de los trabajos en uno de los puntos donde se desarrolla la construcción de la Línea 1 del Aerómetro.

Como parte del avance del proyecto, desde el 3 de agosto la Municipalidad de Guatemala eliminó el tramo del carril reversible comprendido entre El Trébol y la calle Montúfar.

Con esta modificación, los conductores que ingresan desde Mixco hacia la capital deben seguir un nuevo recorrido, mientras las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas para quienes se dirigen hacia las zonas 9 y 10, donde continuarán los trabajos durante los próximos meses.

Trabajadores avanzan en la cimentación y el armado de estructuras de acero para el proyecto AeroMetro en la calle Montúfar, zona 9 de la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Guatemala)

Así ha avanzado la construcción

Las obras en la calle Montúfar comenzaron el 5 de enero de 2026 con la preparación del terreno y la cimentación de las futuras estaciones. Posteriormente se inició la instalación de las torres estructurales y, en mayo, el proyecto avanzó a la fase 4 de 7, correspondiente a los trabajos electromecánicos en las estaciones Plaza España y Tecún Umán.

Uno de los hitos más recientes ocurrió el 22 de julio, cuando fue instalada la Torre 9, considerada una de las estructuras más complejas de la Línea 1 por sus dimensiones y los desafíos de ingeniería que representa. La estructura forma parte de las 17 torres que sostendrán el sistema de transporte por cable.

La Línea 1 contará con cuatro estaciones: Plaza España, Tecún Umán, CAMIP y Trébol 1, mientras que el proyecto contempla siete fases de construcción que incluyen la instalación de torres, obras electromecánicas, construcción de estaciones, tensado del cable e instalación de las cabinas.

Las cabinas tendrán capacidad para entre 10 y 12 pasajeros, aire acondicionado y ventanas panorámicas.

La construcción de las dos líneas está prevista para completarse en un plazo máximo de 30 meses desde el inicio formal del proyecto en noviembre de 2025, por lo que la operación podría comenzar de forma gradual durante 2027, iniciando con la Línea 1 una vez concluyan las pruebas técnicas y certificaciones internacionales.

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