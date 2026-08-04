AeroMetro muestra sus recorridos y estaciones en nuevo sitio web mientras avanza la construcción

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AeroMetro muestra sus recorridos y estaciones en nuevo sitio web mientras avanza la construcción

Mientras las obras del AeroMetro avanzan en distintos puntos de la capital, el proyecto incorpora nuevas herramientas para acercar a los usuarios a las rutas, estaciones y funcionamiento del sistema.

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La estación 4, en el Complejo El Trébol, ya registra avances en su construcción. Será el principal punto de conexión del AeroMetro con el Transmetro cuando el sistema entre en operación en 2027, con una tarifa estimada de entre Q4 y Q6 por viaje. (Foto Prensa Llibre: cortesía AeroMetro)

La estación 4, en el Complejo El Trébol, ya registra avances en su construcción. Será el principal punto de conexión del AeroMetro con el Transmetro cuando el sistema entre en operación en 2027, con una tarifa estimada de entre Q4 y Q6 por viaje. (Foto Prensa Llibre: cortesía AeroMetro)

El proyecto del AeroMetro, el sistema de transporte público por cable aéreo que conectará la Ciudad de Guatemala con Mixco, continúa avanzando en su construcción y, de forma paralela, lanzó un nuevo sitio web para que los futuros usuarios conozcan las estaciones, los recorridos y las líneas del que será el primer teleférico de transporte público del país.

La habilitación de la plataforma coincide con el progreso de las obras de la Línea 1, que a finales de julio de 2026 registró avances simultáneos en distintos frentes de trabajo. Entre ellos, la Estación 1 ingresó a la fase de construcción del área para pasajeros, mientras que las primeras seis torres ya fueron concluidas.

Además, la Municipalidad de Guatemala informó que se preparan nuevas etapas de construcción en las estaciones 2, 3 y 4, al tiempo que continúa la instalación de torres a lo largo del recorrido hacia El Trébol.

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Arriba, el área de conexión de uno de los puentes gemelos de El Trébol, donde actualmente avanzan las excavaciones y cimientos de la estación 4 del AeroMetro; abajo, una recreación digital de cómo lucirá el mismo sector cuando entre en funcionamiento el principal centro de conexión del sistema.

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Estos son los mapas de las líneas del AeroMetro

El nuevo portal aerometro.gt permite consultar los mapas oficiales del sistema y conocer el recorrido de las dos líneas que unirán la capital con Mixco.

En el sitio web oficial los usuarios pueden consultar los recorridos completos de la Línea 1 y la Línea 2, así como la ubicación de cada estación y las conexiones previstas entre la Ciudad de Guatemala y Mixco.

La Línea 1, cuya inauguración está prevista para mediados de 2027, conectará Plaza España con El Trébol. El costo por trayecto será de Q4.

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Por su parte, la Línea 2, prevista para finales de 2027, extenderá el recorrido desde El Trébol hasta Molino de las Flores, en Mixco. El costo por trayecto de esta línea será de Q6.

El mapa identifica en verde las estaciones de la Línea 1 y en celeste las de la Línea 2 del AeroMetro. En rojo se muestra el recorrido de la Línea 12 del Transmetro, con la que el sistema tendrá conexión en la estación El Trébol. (Foto, Prensa Libre: cortesía AeroMetro)
El mapa identifica en verde las estaciones de la Línea 1 y en celeste las de la Línea 2 del AeroMetro. En rojo se muestra el recorrido de la Línea 12 del Transmetro, con la que el sistema tendrá conexión en la estación El Trébol. (Foto, Prensa Libre: cortesía AeroMetro)

En conjunto, el sistema contará con 12 estaciones distribuidas a lo largo de aproximadamente 8.9 kilómetros, enlazando ambos municipios mediante un sistema de transporte por cable en 28 minutos de recorrido.

En la imagen se observa el recorrido proyectado del AeroMetro, que conectará la Ciudad de Guatemala y Mixco mediante 12 estaciones en un tiempo estimado de 28 minutos. (Foto, Prensa Libre, cortesía: AeroMetro)
En la imagen se observa el recorrido proyectado del AeroMetro, que conectará la Ciudad de Guatemala y Mixco mediante 12 estaciones en un tiempo estimado de 28 minutos. (Foto, Prensa Libre, cortesía: AeroMetro)

Cambios en el tránsito por la construcción

Como parte del avance del proyecto, desde el 3 de agosto quedó deshabilitado el tramo del carril reversible comprendido entre el puente El Trébol y la calle Montúfar.

La restricción responde a los trabajos que se ejecutan en el bulevar Liberación y la 12 avenida de la zona 9, donde se construye parte de la infraestructura del AeroMetro.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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