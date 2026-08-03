AeroMetro modifica el carril reversible entre Mixco y la capital: así serán los nuevos desvíos desde el 3 de agosto

Los avances en la construcción del AeroMetro obligarán a modificar el funcionamiento del carril reversible de la Roosevelt que utilizan miles de conductores para ingresar desde Mixco hacia la Ciudad de Guatemala durante las horas de mayor tránsito.

Las autoridades de tránsito de ambas municipalidades informaron que, a partir de este 3 de agosto, quedará deshabilitado el tramo del carril reversible comprendido entre el puente El Trébol y la calle Montúfar, debido a los trabajos que se ejecutarán en el bulevar Liberación y la 12 avenida de la zona 9, donde se desarrolla el proyecto del AeroMetro.

¿Qué cambiará?

Hasta ahora, los vehículos provenientes de Mixco ingresaban a la ciudad utilizando el carril reversible sobre la calzada Roosevelt y continuaban por el sector de la Montúfar.

Con la nueva fase de construcción, ese tramo dejará de operar, por lo que el recorrido será modificado.

Los conductores que deseen utilizar el carril reversible deberán ingresar por la vía exclusiva ubicada alrededor del estadio municipal, desde donde serán dirigidos por un nuevo recorrido hacia el centro de la capital.

La ruta establecida será la siguiente:

ingreso por la vía exclusiva alrededor del estadio municipal;

paso hacia Guardaviejo, en la zona 8;

continuación por la avenida Santa Cecilia;

incorporación a la calzada Atanasio Tzul;

conexión con la avenida La Castellana.

Con este cambio, el tránsito será conducido de forma controlada hasta reincorporarse al resto de la red vial.

Carril reversible ya no llegará a la Montúfar

Las autoridades explicaron que el tramo entre el puente El Trébol y la calle Montúfar permanecerá cerrado para el carril reversible, ya que ese espacio será ocupado por las obras del AeroMetro.

El proyecto requiere intervenir parte de la 12 avenida de la zona 9 y el área del bulevar Liberación, lo que hace imposible mantener el funcionamiento habitual del reversible.

Rutas alternas

Ante la eliminación de ese tramo, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas para quienes se dirigen desde Mixco hacia distintos puntos de la ciudad.

Entre las principales opciones se encuentran:

utilizar la calzada Roosevelt hacia el Periférico para buscar el puente Sejusa;

ingresar por la 16 avenida y conectar con la 13 calle de la zona 11;

continuar bajo el paso ubicado en la calzada Aguilar Batres para incorporarse a la colonia La Reformita;

desde ese sector, dirigirse hacia el área de los Museos o conectar con la 3.ª calle de la colonia Pamplona;

quienes se dirijan al centro también podrán continuar por el Periférico hacia la avenida Elena.

¿Cómo funcionará en la tarde?

El cambio aplica principalmente para el ingreso matutino hacia la capital.

Por la tarde y noche, el carril reversible continuará operando en sentido contrario para facilitar la salida hacia Mixco.

Según la Municipalidad de Guatemala, funcionará desde la 10.ª calle de la zona 9, pasará por la avenida La Castellana y continuará por la calzada Atanasio Tzul hasta la 40 calle.

Posteriormente, desde Guardaviejo, en la zona 8, el recorrido conectará con las inmediaciones del Colegio Italiano, en la calzada Roosevelt, permitiendo el retorno hacia Mixco.

Mixco mantendrá su reversible

La Municipalidad de Mixco aclaró que el carril reversible que administra sobre la ruta Interamericana y la calzada Roosevelt continuará funcionando con normalidad durante las horas pico de la mañana.

Este reversible seguirá habilitado aproximadamente entre las 4.00 y las 8.00 o 9.00 horas, desde el kilómetro 18 de la ruta Interamericana hasta las inmediaciones de las 35 y 36 avenidas de la calzada Roosevelt.

Sin embargo, advirtió que el mayor cambio ocurrirá al ingresar al territorio de la Ciudad de Guatemala, donde desaparecerá el tramo habitual del reversible por las obras del AeroMetro.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas salir con mayor anticipación, utilizar las rutas alternas sugeridas y mantenerse atentos a las actualizaciones que emitan ambas policías municipales de tránsito mientras continúan los trabajos de construcción del AeroMetro.