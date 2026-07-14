Metrocable en El Salvador: Así avanza la construcción con 23 torres y cuatro estaciones

Durante la mañana del pasado lunes 13 de julio, el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador montó las piezas que conformarán la cuarta torre del Metrocable, un proyecto que conectará la ciudad de San Salvador con el municipio de Mejicanos, el quinto más poblado de ese país centroamericano, ubicado a 8 kilómetros de la capital.

Conforme a La Prensa Gráfica, uno de los principales periódicos impresos y digitales de El Salvador, estos trabajos forman parte del avance de la infraestructura del sistema de transporte por cable, con el que se busca mejorar la movilidad entre San Salvador y Mejicanos, dos de los municipios más importantes de esa nación centroamericana.

El proyecto gubernamental de movilidad estará listo en el 2027 y reducirá drásticamente los tiempos de traslado entre Mejicanos y el centro de la capital salvadoreña. Por lo tanto, con una inversión superior a US$100 millones, la obra beneficiará a cerca de 200 mil personas y reducirá en 45 minutos el tiempo de trayecto entre ambos distritos.

De acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, "los sistemas de transporte por cable nacieron como solución a ciudades partidas por la topografía", de manera que esta idea cobró mucha fuerza en América Latina con experiencias en Medellín (Colombia) y La Paz (Bolivia), y ahora El Salvador busca adaptarla a su realidad urbana.

Metrocable en El Salvador

En San Salvador, el metrocable comienza a tomar forma como una de las apuestas más ambiciosas del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador para mejorar la movilidad entre Mejicanos y la ciudad capital. Por ello, la línea aérea contará con 23 torres metálicas de 34 metros de altura y cuatro estaciones a lo largo de su recorrido.

Esas estaciones se encuentran en una etapa inicial de construcción y el trazado pasará a un costado de la Universidad de El Salvador, la única universidad pública del país, y llegará al Centro Histórico de San Salvador, con conexión a la calle Rubén Darío, remodelada recientemente para facilitar el acceso a las plazas de la capital salvadoreña.

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Sin embargo, según diversos internautas, en los últimos días la obra se ha hecho más visible debido al levantamiento de cuatro torres, como parte del avance de esta primera línea, ya que lautoridades sostienen que los cables y las cabinas están diseñados para resistir vientos y lluvias, un aspecto clave en una infraestructura de este tipo.

"La seguridad operativa y la continuidad del servicio dependen de la estabilidad estructural y del mantenimiento permanente", agregó el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, mediante un comunicado, donde estima que el proyecto tendrá un impacto positivo en cerca de 200 mil salvadoreños y podrá trasladar casi 40 mil pasajeros al día.

Así avanza la construcción en San Salvador

De conformidad con las proyecciones oficiales, el recorrido permitirá unir ambos puntos en apenas 15 minutos, mientras que en vehículo o en transporte público ese mismo desplazamiento podría tomar más de una hora. Por consiguiente, la inversión para ejecutar esta infraestructura de transporte masivo supera los US$100 millones.

"En un contexto regional en el que varias ciudades buscan alternativas para descongestionar corredores saturados, el proyecto salvadoreño se inscribe en una tendencia más amplia: integrar zonas densamente pobladas con soluciones de alta capacidad, menor ocupación del suelo y menor dependencia del automóvil", concluyó Nayib Bukele.