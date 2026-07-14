¿Quién es Ismail Elfath? El árbitro encargado de dirigir el Argentina-Inglaterra en la Copa Mundial

Durante la noche del pasado lunes 13 de julio, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) reveló los nombres de los cinco árbitros encargados de dirigir el encuentro entre Argentina e Inglaterra, correspondiente a las semifinales de la Copa Mundial del 2026, que se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de julio en Atlanta.

La terna principal del compromiso en el Mercedes-Benz Stadium será estadounidense: Ismail Elfath será el árbitro principal; Corey Parker, el primer asistente, y Kyle Atkins, el segundo. Los otros dos colegiados serán italianos: Maurizio Mairani fungirá como cuarto árbitro y Daniele Bindoni, como árbitro asistente de reserva del partido.

Sin embargo, aunque Ismail Elfath forma parte de una confederación ajena a Argentina e Inglaterra, la Confederación de Futbol de la Asociación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), diversos internautas expresaron su malestar en las redes sociales, ya que arbitra en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El árbitro de futbol estadounidense, de 44 años y nacido en la ciudad de Casablanca, Marruecos, es un colegiado internacional desde diciembre del 2016 y dirige en la liga de futbol de Canadá y Estados Unidos, donde juega Leo Messi. Por ello, muchos usuarios consideran que el capitán de la Albiceleste podría resultar beneficiado en el juego.

¿Quién es Ismail Elfath?

Ismail Elfath es un árbitro estadounidense de futbol profesional que, según el diario deportivo español Marca, emigró a Estados Unidos en noviembre del 2001, a los 18 años, mediante una lotería de visas de diversidad en Casablanca, Marruecos. Posteriormente se naturalizó ciudadano estadounidense y actualmente reside en Austin, Texas.

Graduado como ingeniero mecánico por la Universidad de Austin, Texas, en octubre del 2006, Ismail Elfath se convirtió en colegiado de la MLS en septiembre del 2012. A posteriori, en 2020 y 2022 fue galardonado como Árbitro del Año, reconocimiento otorgado por sus colegas, cuando cursaba su octava y décima temporadas como árbitro.

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Antes de dirigir tres partidos en el Mundial del 2022 y desempeñarse como cuarto árbitro en la final en la que Argentina se coronó campeona ante Francia, Elfath arbitró campeonatos sub-17 y sub-20 de la Concacaf, Copas Mundiales sub-20, Copas Oro, la Liga de Naciones, los Juegos Olímpicos del 2020 y en las eliminatorias mundialistas.

Tras arbitrar en el Mundial de Clubes del 2025, Elfath se convirtió en uno de los árbitros con más participaciones en la Copa del Mundo del 2026, en la que dirigió dos partidos de la fase de grupos —Japón-Países Bajos y España-Uruguay—, uno de octavos de final —Brasil-Noruega— y ahora la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Historial invicto arbitrando a Lionel Messi

La designación de Ismail provocó fuertes reacciones en la prensa británica, que calificó con suspicacia su nombramiento debido a que el estadounidense ha dirigido múltiples partidos del Inter Miami en la MLS y mantiene un historial invicto al arbitrar encuentros de Messi, quien conserva un pleno de victorias con Elfath como árbitro.

Lionel Messi acumula un contundente historial de 5-0 con Ismail Elfath como árbitro, ya que esta racha invicta del astro argentino incluye partidos con el Inter Miami, como la final de la Leagues Cup del 2023, encuentros de la temporada regular de la Major League Soccer y la final de la Copa Mundial del 2022 ante Francia, en Lusail, Catar. h