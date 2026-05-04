AeroMetro Guatemala: reducen carril en calle Montúfar por construcción y comparten vías alternas

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AeroMetro Guatemala: reducen carril en calle Montúfar por construcción y comparten vías alternas

Continúa la construcción del AeroMetro en la capital y cierran un carril en la 12 calle de la zona 9.

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CIERRE EN 12 CALLE Y CERO AVENIDA ZONA 9. AEROMETRO

Imagen compartida muestra cómo es el cierre de carril en la zona 9 por construcción del AeroMetro. (Imagen Prensa Libre: compartida por AeroMetro Guatemala)

El AeroMetro Guatemala informó que, como parte de los trabajos del proyecto, se registra reducción de carriles en la 12 calle Montúfar y 0 avenida, zona 9.

Explicó que se mantendrá habilitado únicamente el carril central.

Añadió que, para agilizar los recorridos, los automovilistas pueden utilizar como vías alternas la 10 y 11 calle, zona 9, hacia la avenida La Castellana y el bulevar Liberación.

Recomendó a los conductores desplazarse con precaución y seguir las indicaciones de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito.

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El Aerometro operará como un teleférico urbano de transporte público por cable, con movimiento continuo, diseñado para agilizar el traslado de pasajeros en la ciudad de Guatemala.

Este proyecto contempla dos líneas, 12 estaciones y un recorrido de 8.2 kilómetros, con un tiempo estimado de 28 minutos en el tramo entre Mixco y El Trébol y una operación cercana a 17 horas diarias.

De acuerdo con la empresa responsable del proyecto, este sistema podrá transportar 5 mil 500 pasajeros por hora en cada sentido, con una capacidad diaria estimada de 374 mil usuarios.

El proyecto contempla al menos 500 cabinas, cada una con espacio para 12 pasajeros, que pasarán por las estaciones cada pocos segundos.

Para leer más: Sala resuelve suspender en definitiva un amparo contra el proyecto del AeroMetro

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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