Sala resuelve suspender en definitiva un amparo contra el proyecto del AeroMetro

La comuna capitalina informó este jueves 19 de febrero que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió suspender en forma definitiva el amparo presentado contra el proyecto AeroMetro.

“Con esta resolución, el Tribunal ordenó el archivo de la acción, reafirmando la legalidad y viabilidad del proyecto”, añadió la municipalidad.

Según la comuna, el AeroMetro ha sido un proyecto público durante varios años y ha sido conocido y discutido en distintas instancias, incluido el Congreso.

Subrayó que este forma parte de una estrategia integral para ampliar las opciones de transporte y responder a la emergencia nacional del tráfico.

El alcalde Ricardo Quiñónez publicó en su cuenta de X: Guatemala enfrenta una emergencia nacional de tráfico y, en una emergencia, se responde con resultados. El proyecto continúa y seguimos avanzando con resultados para la gente.

La comuna ha justificado que, ante el crecimiento del parque vehicular, la ciudad de Guatemala enfrenta un reto constante en materia de movilidad. Esta situación ha impulsado la búsqueda de alternativas que permitan responder a las necesidades actuales de transporte.

En ese contexto, afirmó que el sistema AeroMetro surge como una opción práctica y viable, ya que puede atender la demanda de la población mientras se desarrollan proyectos de largo plazo que requieren mayor inversión y coordinación a escala nacional.

La Sala resolvió suspender en definitiva el amparo contra el @AerometroGt



Guatemala enfrenta una emergencia nacional de tráfico y en una emergencia se responde con resultados.

El proyecto continúa y seguimos avanzando con resultados para la gente.#AeroMetroGt #MuniGuate… https://t.co/E5aFltZayp — Ricardo Quiñónez (@RQuinonezL) February 19, 2026

