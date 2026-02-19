BRT y AeroMetro podrían complementarse en red metropolitana

infraestructura<br>

BRT y AeroMetro podrían complementarse en red metropolitana

Ambos proyectos podrían funcionar como piezas de una misma red metropolitana orientada a mejorar la movilidad en el área urbana, señalan expertos y autoridades.

|

time-clock

Con la entrada en vigencia del Decreto 21-2025, el Estado podría financiar el BRT Mixco–Obelisco sin aprobación del Congreso, impulsando un proyecto estimado en US$333 millones. (Foto, Prensa Libre, cortesía Municipalidad de Guatemala)

Con la entrada en vigencia del Decreto 21-2025, el Estado podría financiar el BRT Mixco–Obelisco sin aprobación del Congreso, impulsando un proyecto estimado en US$333 millones. (Foto, Prensa Libre, cortesía Municipalidad de Guatemala)

La entrada en vigencia del decreto 21-2025, Ley de alianzas público privadas con la que se espera agilizar proyectos del Estado, desde el pasado 6 de enero, no solo abre la puerta al financiamiento del BRT Mixco–Obelisco, sino que también permite proyectar un sistema integrado de transporte que complemente esta y otras iniciativas estratégicas, como el Aerómetro de Guatemala.

Lejos de competir, ambos proyectos pueden funcionar como piezas de una misma red metropolitana orientada a mejorar la movilidad en el área urbana.

Integración de corredores estratégicos

Konstantinos Panagiotou, director general de Doppelmayr para México y Guatemala, enfatizó en una entrevista reciente a Prensa Libre que el teleférico urbano no busca sustituir otros sistemas, sino integrarse a una red más amplia.

LECTURAS RELACIONADAS

Cada cabina del AeroMetro tendrá capacidad para 12 pasajeros sentados y contará con cámaras de seguridad, sistemas de comunicación directa y botones de pánico para los usuarios. (Foto, Prensa Libre: cortesía)

AeroMetro funcionará como carrusel continuo y podrá mover más de 5 mil pasajeros por hora

chevron-right

“La solución es la multimodalidad. El metro, el BRT, el teleférico y otros sistemas no compiten entre sí, se complementan”, afirmó.

En esa línea, el BRT está diseñado para operar en superficie, con carriles exclusivos en el eje San Juan–Liberación–Próceres, uno de los corredores con mayor carga vehicular del área metropolitana.

Por su parte, el AeroMetro, un sistema de transporte por cable aéreo, está orientado a conectar sectores con alta densidad poblacional. A diferencia del BRT, este proyecto se desarrolla bajo un esquema de inversión privada, mediante una concesión a 25 años, lo que implica que su financiamiento y operación no dependen directamente de recursos públicos.

Si ambos sistemas se articulan mediante estaciones de intercambio y un sistema de pago integrado, los usuarios podrían trasladarse de un modo a otro con mayor rapidez y orden, reduciendo tiempos de viaje y evitando transbordos informales.

Puntos de conexión

Aunque no se han oficializado detalles técnicos sobre la integración, el AeroMetro contempla estaciones como Trébol y Camip, mientras que el proyecto de BRT incluye paradas denominadas Estación El Trébol y Estación Pamplona.

Además, según la información técnica de ambos proyectos, antes de llegar al sector de El Trébol, tanto el BRT como el AeroMetro contemplan estaciones en áreas cercanas al Hospital Roosevelt, lo que facilitaría la conexión en uno de los puntos con mayor afluencia de usuarios en el área metropolitana.

La cercanía entre estos puntos abre la posibilidad de conexiones físicas que permitan:

  • Distribuir mejor la carga de pasajeros
  • Reducir la saturación de buses tradicionales
  • Disminuir la congestión en puntos críticos
  • Ofrecer rutas más directas y previsibles

LECTURAS RELACIONADAS

economía AeroMetro: transporte bajo concesión; Doppelmayr explica si implica reducción de carriles y uso exclusivo del terreno El AeroMetro, teleférico urbano que conectará la Ciudad de Guatemala con Mixco, despeja dudas —a través del CEO de la empresa operadora— sobre su operación, concesión, uso de vías y posibles impactos viales. Autor 05 de Febrero de 2026 | 14:57 Compartir El AeroMetro conectará la Ciudad de Guatemala con Mixco mediante un teleférico urbano que operará bajo concesión, sin afectar carriles ni limitar otros sistemas de transporte. explica Konstantinos Panagiotou, representante legal de la empresa que opera el proyecto. (Foto, Prensa Libre: Caos Marketing Digital)

AeroMetro Guatemala: empresa que ejecuta el proyecto comparte 5 datos del teleférico urbano

chevron-right

En una ciudad donde el transporte público moviliza cerca de 1.4 millones de viajes diarios, la articulación de ambos proyectos podría fortalecer la red metropolitana en lugar de fragmentarla, explica el Departamento de Prensa de la MuniGuate.

BRT con financiamiento bajo el nuevo marco legal

La Municipalidad de Guatemala también comenta que, con la entrada en vigencia del decreto 21-2025, el Estado puede asignar recursos públicos como aporte inicial para infraestructura estratégica sin requerir aprobación del Congreso de la República en determinados casos.

En el caso del BRT, cuya inversión estimada asciende a US$333 millones, el esquema permitiría que el Estado destine fondos para cubrir las obras de infraestructura y facilitar la operación del proyecto, conforme a los estudios técnicos realizados.

El marco legal también establece que los recursos deberán ser transferidos a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad responsable de su administración tras el proceso de licitación.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

ARCHIVADO EN:

AeroMetro Infraestructura en Guatemala Municipalidad de ´Guatemala Muniguate Transporte colectivo Transporte de pasajero en Guatemala 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS