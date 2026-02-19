BRT y AeroMetro podrían complementarse en red metropolitana

La entrada en vigencia del decreto 21-2025, Ley de alianzas público privadas con la que se espera agilizar proyectos del Estado, desde el pasado 6 de enero, no solo abre la puerta al financiamiento del BRT Mixco–Obelisco, sino que también permite proyectar un sistema integrado de transporte que complemente esta y otras iniciativas estratégicas, como el Aerómetro de Guatemala.

Lejos de competir, ambos proyectos pueden funcionar como piezas de una misma red metropolitana orientada a mejorar la movilidad en el área urbana.

Integración de corredores estratégicos

Konstantinos Panagiotou, director general de Doppelmayr para México y Guatemala, enfatizó en una entrevista reciente a Prensa Libre que el teleférico urbano no busca sustituir otros sistemas, sino integrarse a una red más amplia.

“La solución es la multimodalidad. El metro, el BRT, el teleférico y otros sistemas no compiten entre sí, se complementan”, afirmó.

En esa línea, el BRT está diseñado para operar en superficie, con carriles exclusivos en el eje San Juan–Liberación–Próceres, uno de los corredores con mayor carga vehicular del área metropolitana.

Por su parte, el AeroMetro, un sistema de transporte por cable aéreo, está orientado a conectar sectores con alta densidad poblacional. A diferencia del BRT, este proyecto se desarrolla bajo un esquema de inversión privada, mediante una concesión a 25 años, lo que implica que su financiamiento y operación no dependen directamente de recursos públicos.

Si ambos sistemas se articulan mediante estaciones de intercambio y un sistema de pago integrado, los usuarios podrían trasladarse de un modo a otro con mayor rapidez y orden, reduciendo tiempos de viaje y evitando transbordos informales.

Puntos de conexión

Aunque no se han oficializado detalles técnicos sobre la integración, el AeroMetro contempla estaciones como Trébol y Camip, mientras que el proyecto de BRT incluye paradas denominadas Estación El Trébol y Estación Pamplona.

Además, según la información técnica de ambos proyectos, antes de llegar al sector de El Trébol, tanto el BRT como el AeroMetro contemplan estaciones en áreas cercanas al Hospital Roosevelt, lo que facilitaría la conexión en uno de los puntos con mayor afluencia de usuarios en el área metropolitana.

La cercanía entre estos puntos abre la posibilidad de conexiones físicas que permitan:

Distribuir mejor la carga de pasajeros

Reducir la saturación de buses tradicionales

Disminuir la congestión en puntos críticos

Ofrecer rutas más directas y previsibles

En una ciudad donde el transporte público moviliza cerca de 1.4 millones de viajes diarios, la articulación de ambos proyectos podría fortalecer la red metropolitana en lugar de fragmentarla, explica el Departamento de Prensa de la MuniGuate.

BRT con financiamiento bajo el nuevo marco legal

La Municipalidad de Guatemala también comenta que, con la entrada en vigencia del decreto 21-2025, el Estado puede asignar recursos públicos como aporte inicial para infraestructura estratégica sin requerir aprobación del Congreso de la República en determinados casos.

En el caso del BRT, cuya inversión estimada asciende a US$333 millones, el esquema permitiría que el Estado destine fondos para cubrir las obras de infraestructura y facilitar la operación del proyecto, conforme a los estudios técnicos realizados.

El marco legal también establece que los recursos deberán ser transferidos a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad responsable de su administración tras el proceso de licitación.