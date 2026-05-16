AeroMetro avanza a otra fase: Así funciona la compleja red eléctrica y de poleas que moverá el sistema en la zona 9

La construcción del sistema AeroMetro ha pasado de la obra civil a la fase electromecánica, informaron encargados del proyecto.

Los trabajos se concentran actualmente en la 12 calle de la zona 9, donde cuadrillas de especialistas han comenzado la instalación de los componentes que permitirán el movimiento de las unidades.

Esta etapa sucede a la obra civil de cimentación y levantamiento de columnas, centrando ahora los esfuerzos en la integración de la maquinaria que dará operatividad al sistema. La fase técnica del proyecto consiste en la instalación de motores eléctricos, poleas de tracción y sistemas de tensión hidráulica, se informó

Un total de 135 cabinas se encuentran ya en el país a la espera de la finalización del tendido de cables y las pruebas de rodaje.

El funcionamiento del AeroMetro se basa en un sistema de tracción por cable impulsado por motores eléctricos de alta potencia. Estos motores activan una serie de poleas motrices, encargadas de transmitir el movimiento al cable tractor.

Según el diseño técnico, el sistema incorpora dos mecanismos críticos de control:

Tensores hidráulicos: Dispositivos que mantienen la tensión constante del cable para compensar las variaciones de carga.

Dispositivos que mantienen la tensión constante del cable para compensar las variaciones de carga. Balancines de guía: Conjuntos de poleas menores instaladas en las torres de acero que aseguran el tránsito fluido de las cabinas en los puntos de apoyo.

Protocolos de seguridad y contingencia

En cuanto a la continuidad del servicio, el proyecto integra motores de emergencia independientes del suministro eléctrico principal.

Estos motores están diseñados para entrar en operación de forma automática ante un fallo de energía, permitiendo el traslado de las cabinas hacia la estación de desembarque más cercana. Este protocolo de redundancia es una norma estándar en los sistemas de transporte por cable de alta capacidad.

En paralelo a los trabajos en la vía pública, las autoridades confirmaron la recepción de 135 cabinas que conforman la flota operativa del sistema. Las unidades se encuentran actualmente en almacenes de resguardo, listas para ser ensambladas al cable principal.

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