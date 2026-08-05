CIV retomará construcción del Puente Belice 2 y prevé superar el 60% de avance al finalizar el gobierno de Arévalo

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) retomará la construcción del Puente Belice 2 durante la última semana de agosto, luego de definir una solución técnica que permitirá ejecutar la obra sin modificar el monto del contrato ni adquirir terrenos adicionales para el proyecto valorado en Q1 mil 785 millones.

La ministra de Comunicaciones, Norma Zea, informó este miércoles 5 de agosto, durante la conferencia de prensa La Ronda, del Organismo Ejecutivo, que la empresa contratista iniciará los movimientos logísticos y el traslado de maquinaria a partir del 17 de agosto. Agregó que el comienzo de los trabajos está previsto entre el 24 y el 28 de agosto.

La funcionaria afirmó que el proyecto registra avances importantes luego de una revisión técnica que permitió corregir problemas que, según dijo, comprometían su viabilidad.

"Es un proyecto con grandes retos técnicos, que de continuar en las condiciones en las que lo encontramos iba directo al fracaso, porque se iba a paralizar. Había corrimientos de postes eléctricos, invasión de derechos de vía y necesitábamos áreas significativas que teníamos que adquirir para desarrollar este puente", expresó.

Zea indicó que, tras varias reuniones con la empresa contratista, se encontró una alternativa que elimina la necesidad de trasladar postes eléctricos, evita la adquisición de nuevos terrenos y reduce la intervención sobre propiedades privadas.

Además, aseguró que la solución permitirá incrementar la capacidad de carga de la estructura y minimizar las áreas afectadas por derechos de vía.

La ministra explicó que el monto adjudicado para la construcción no puede modificarse, debido a que se trata de un contrato cerrado.

Añadió que el proyecto comprende cerca de cuatro kilómetros de infraestructura vial, incluidos el nuevo puente, las intersecciones y las incorporaciones necesarias para su funcionamiento.

Meta para el actual gobierno

Zea aseguró que la parte más importante de la obra, correspondiente al Puente Belice 2, deberá quedar concluida antes de que finalice la administración del presidente Bernardo Arévalo.

No obstante, aclaró que el proyecto completo supera los cuatro kilómetros de longitud, por lo que la totalidad de la infraestructura continuará ejecutándose posteriormente.

"Lo que dije fue que en este Gobierno se va a finalizar el corazón del proyecto, que es precisamente el Puente Belice 2, más otras intersecciones para que entre en uso y cierta longitud de estas aproximaciones. En conclusión, la empresa constructora se ha comprometido a que al finalizar este Gobierno tengamos un avance arriba del 60% del proyecto", afirmó.

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