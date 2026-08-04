Ministro de Gobernación habla de una “narrativa de violencia descontrolada” y atribuye el “Anillo de Contención” por desplazamiento de pandillas

En una prolongada citación en el Congreso de la República, las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) presentaron un balance de la seguridad nacional. Mientras las cifras oficiales reportan una reducción del 8% en los homicidios, la sensación de vulnerabilidad ciudadana crece, según tres diputados que dirigieron la reunión.

El debate se centró en la discrepancia entre las estadísticas oficiales y la percepción de violencia extrema, lo que llevó al ministro Marco Antonio Villeda a calificar la sensación de inseguridad como parte de una "narrativa" política. Como respuesta operativa, anunció la implementación del Anillo de Contención para frenar el desplazamiento de grupos criminales hacia áreas urbanas.

No obstante, la postura provocó la respuesta inmediata de los diputados, quienes señalaron que la crueldad de los crímenes recientes y la ineficacia de la Ley Antipandillas superan cualquier estadística.

El ministro Villeda comenzó defendiendo los resultados de su gestión e informó que el país amaneció con 133 homicidios menos que en el mismo período del año anterior. Según el funcionario, el 43% de estas muertes obedece a venganzas personales y el 16% a la actividad de pandillas.

Pese a estos datos, el funcionario reconoció la dificultad de combatir la percepción pública. "Nada de lo que yo pueda decir, ninguna estadística que yo pueda dar, puede cambiar la percepción de alguien que ha sufrido un ataque directo", aseguró.

El ministro argumentó que existe una intencionalidad detrás de la alarma social. "Creo que a veces hay una narrativa con respecto a esto... se quiere posicionar esa idea de que hay mayor inseguridad para eventualmente manejar un discurso de mano dura... se quiere crear una narrativa de una violencia descontrolada".

No obstante, los diputados confrontaron esta postura con distintos hechos.

El diputado Orlando Blanco rebatió la teoría de la "narrativa" al señalar el impacto psicológico de la violencia extrema. "Este aparecimiento de cadáveres en bolsas, descuartizados, casas utilizándose para este tema... las características propias del hecho generan esa exacerbación del ánimo social". Blanco fue más allá al citar ataques directos contra la Policía Nacional Civil (PNC), como el reciente asesinato de un agente en Amatitlán. "Si a eso le pasa a las fuerzas de seguridad, ¿qué no le puede pasar a un ciudadano común y corriente?", cuestionó.

En la misma línea, el diputado José Chic advirtió que centrarse solo en los homicidios ofrece un análisis parcial. "Reflejar el tema de inseguridad solo en la parte de homicidios también es un poco tendencioso... van implícitos otros aspectos como robos o asaltos que afectan el patrimonio y no necesariamente terminan en homicidio".

"Nosotros sí escuchamos mucho en campo la problemática... hay un repunte que nos preocupó sumamente", indicó el diputado Jairo Flores, quien se refirió a la realidad que se vive en los municipios y citó la masacre ocurrida en Boca del Monte, Villa Canales, donde murieron siete personas el 26 de julio pasado.

Ante estos señalamientos, el titular de Gobernación explicó que el efecto vejiga (o efecto cucaracha) es una de las hipótesis que explican el fenómeno. Según indicó, la presión policial en ciertos puntos ha provocado que los grupos criminales se desplacen hacia municipios anteriormente tranquilos, como Sanarate, Monjas y Villa Canales.

Como respuesta, el director general de la PNC, David Custodio Boteo, anunció la reciente implementación del Anillo de Contención, una estrategia para ocupar estos nuevos territorios sin perder el control de los actuales. El director advirtió que el fenómeno ha evolucionado. "Ahora podemos decir que en el caso de las pandillas ya son narcotraficantes; antes no lo eran", afirmó.

Durante una citación en el Congreso, el autoridades de Gobernación aseguraron que 9 de cada 10 allanamientos realizados por distintos delitos terminan descubriendo puntos de distribución de droga. Añadió que las investigaciones también han detectado que estructuras criminales… pic.twitter.com/1HdgBgTL3E — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) August 4, 2026

Uno de los puntos más críticos de la discusión fue la aplicación del Decreto 11-2025. Aunque el Mingob reportó la captura de casi 700 pandilleros, se reveló que escasamente a cuatro se les ha imputado el delito de terrorismo. El diputado Chic increpó que "pareciera que la ley o no se está aplicando o no se quiere aplicar... muchos pandilleros detenidos incluso con armas de fuego ilegal, a los días salen".

El ministro Villeda coincidió en la frustración y señaló que es urgente atacar las finanzas de estas estructuras. "No vamos a cambiar esta dinámica si no afectamos sus finanzas... su fuente de poder es el dinero", subrayó.

Finalmente, los diputados denunciaron un "contrasentido" presupuestario. Mientras el Mingob muestra una ejecución de entre 45% y 50% y tiene programas de prevención para mujeres con 0% de ejecución, el Gobierno pretende recortar Q400 millones al presupuesto de seguridad para financiar subsidios a los combustibles.

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