Deic investiga presunta infiltración de pandillas en algunos bloqueos por el alza al combustible

Las manifestaciones de transportistas y ciudadanos en rechazo al alza en el precio de los combustibles han tomado las calles en distintos puntos del país durante los últimos dos días. La División Especializada en Investigación Criminal (Deic) afirmó que algunos de los bloqueos registrados en el área metropolitana presentan un patrón distinto y estarían vinculados con integrantes del Barrio 18.



De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), en estos bloqueos participaron taxistas autorizados, taxistas piratas y otras personas presuntamente vinculadas con el Barrio 18. Agregó que las investigaciones de la Deic, apoyadas en el análisis de cámaras de videovigilancia, establecieron la presunta movilización de integrantes del Barrio 18, quienes aprovecharon el descontento por el incremento en el precio de los combustibles para alterar el orden público.

Además, la PNC identificó que los participantes se cubrían el rostro para evitar ser reconocidos. Los taxis piratas circulaban con las placas cubiertas, mientras que los taxistas autorizados ocultaban el número de identificación de la unidad.



La policía remarcó que estos hechos no se registraron en todas las protestas, ya que también hubo manifestaciones de transportistas y ciudadanos que ejercieron su derecho de manifestación sin registrar incidentes violentos, aunque si con el cierre de carreteras.

Bloqueos coordinados

La Deic informó que los participantes comenzaron a llegar a los distintos puntos de bloqueo alrededor de las 8.00 horas y permanecieron en el lugar hasta las 13.00 horas, aproximadamente.

Las pesquisas preliminares indican que el objetivo era generar caos vial y provocar enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, un patrón que, según los investigadores, guarda similitudes con los bloqueos registrados en marzo de 2025 contra el seguro obligatorio para vehículos.

Disturbios durante los desalojos

En San Miguel Petapa, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a un grupo de taxistas piratas que mantenía bloqueada la vía.

Mientras tanto, en Villa Hermosa, varios manifestantes lanzaron piedras contra agentes policiales y vehículos que intentaban circular por el sector. Durante los incidentes, una mujer resultó herida.

El 22 de julio se registró un bloqueo, donde manifestantes lanzan piedras contra agentes de la PNC y ciudadanos en Villa Hermosa, donde una mujer resulta herida durante los disturbios. (Foto Prensa Libre Hemeroteca PL)

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PNC priorizó el diálogo para evitar enfrentamientos

El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, informó que los operativos permitieron identificar que varios de los participantes en los bloqueos eran conductores de taxis no autorizados.

"Por el momento se han registrado varios de estos bloqueos, en los cuales nosotros, como Policía Nacional Civil, a través del Departamento de Tránsito y las Fuerzas Especiales de Policía, hemos logrado detectar que son conductores de taxis no autorizados o, como comúnmente se denominan, taxis piratas", comentó.

Boteo explicó que las autoridades reconocen que los manifestantes argumentan su inconformidad por el incremento en el precio de los combustibles; sin embargo, dijo que se trata de un fenómeno mundial.

El jefe policial señaló que la institución coordinó con la Procuraduría de los Derechos Humanos y las gobernaciones departamentales para privilegiar el diálogo y evitar confrontaciones.

"Que haya algún tipo de diálogo, una mesa de diálogo, y no llegar a consecuencias extremas que vienen a vedar prácticamente la circulación de muchos automovilistas", señaló.

Boteo recordó que durante la jornada ya se registró un incidente entre manifestantes y motoristas que intentaban continuar su recorrido.

Agentes antidisturbios de la PNC permanecen desplegados para prevenir bloqueos y garantizar la libre circulación durante las protestas del 21 de julio. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

"Ya tuvimos en la calzada Raúl Aguilar Batres algún incidente en donde unos motoristas querían pasar el bloqueo y, sin embargo, las personas que estaban bloqueando entraron en conflicto con ellos", dijo.

El director de la PNC añadió que la prioridad de la institución es evitar agresiones entre ciudadanos y garantizar tanto el derecho a manifestar como la libre locomoción.

"Lo que nosotros menos queremos es que vaya a suceder algún tipo de agresión violenta entre ciudadanos guatemaltecos y, por lo tanto, el diálogo es lo que va a prevalecer, siempre y cuando se garanticen los derechos constitucionales tanto de los que quieren circular para ejercer la libre locomoción como de las personas que manifiestan pacíficamente", explicó.