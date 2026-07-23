Transportistas de la capital y Mixco anuncian manifestación por alza en combustibles y piden ajuste a la tarifa

Saúl Umaña, presidente de la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (Catug), brindó este jueves 23 de julio a Prensa Libre detalles de la manifestación que tienen planificada en la capital en rechazo al aumento en el precio de los combustibles.

En ese sentido, Umaña dijo que este jueves esperan una respuesta de la Municipalidad de Guatemala para saber si les autorizan una tarifa temporal.

Anunció que, de no ser autorizada la tarifa temporal, llevarán a cabo la manifestación pacífica porque ya no pueden “seguir soportando” los altos costos operativos derivados del precio del combustible. Indicó que cubren las rutas urbanas de la Ciudad de Guatemala y Mixco.

Informó que analizan incrementar la tarifa del pasaje si no hay respuesta. Esta podría ser de entre Q6 y Q7; actualmente es de Q5.

Agregó que esperan la propuesta de algún mecanismo que de verdad sea eficiente y no como el subsidio que se utilizó la última vez.

Umaña afirmó que están en asamblea permanente y que la manifestación podría realizarse este viernes 24 de julio o el lunes 27.

Tienen previsto utilizar unos 200 buses en la manifestación “pacífica” y, según Umaña, no bloquearán ningún punto; además, no informó en qué horario sería.

Dijo que, según un comunicado enviado al Ministerio de Gobernación (Mingob), la manifestación recorrería la Municipalidad de Guatemala, el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República.

“Lastimosamente sabemos que no queremos golpear a los usuarios, pero el tema ha colocado al transporte urbano en una situación financiera muy delicada”, indicó respecto del costo de los combustibles.

“Ya los altos costos operativos que hoy por hoy tenemos, de verdad que ya no son soportables y Q4 de los Q5 que nos ingresan por usuario se están yendo en combustible. Veinte galones de diésel son Q850”, manifestó.

Para leer más: Ejecutivo afina medidas por el incremento de los combustibles mientras el diésel supera los Q43 por galón

En su comunicado al Mingob, los operadores del transporte urbano de pasajeros de la Ciudad de Guatemala y del municipio de Mixco, representados por la Catug y la Cámara de Movilidad Estratégica de Transporte, externaron su preocupación por la “crítica situación que enfrenta el transporte público”.

Indicaron que durante varios meses los operadores han absorbido pérdidas económicas “sin recibir un apoyo efectivo que permita recuperar la sostenibilidad del servicio”.

En ese contexto, consideran que un nuevo subsidio directo al combustible ya no representa una solución real para el sector ni para la continuidad de la operación.

“El incremento constante del precio del diésel, sumado al aumento en los costos de repuestos, lubricantes, llantas, mantenimiento y demás insumos indispensables para operar, ha colocado al sistema de transporte urbano en una situación financiera extremadamente delicada”, afirmaron.

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