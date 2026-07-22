Ejecutivo afina medidas por el incremento de los combustibles mientras el diésel supera los Q43 por galón

El Gobierno anunciará en los próximos días las medidas que adoptará para enfrentar el incremento en los precios de los combustibles, informó este martes 22 de julio el presidente Bernardo Arévalo, quien atribuyó el alza al comportamiento del mercado internacional derivado del conflicto en el Medio Oriente.

El mandatario explicó que el Ejecutivo mantiene reuniones técnicas para evaluar la evolución del precio del diésel y las gasolinas antes de definir las acciones que implementará.

"En los próximos días estaremos viendo cuáles son las medidas que podemos tomar", afirmó Arévalo durante una gira de trabajo en Quetzaltenango.

El gobernante indicó que el aumento en los precios no responde a factores internos, sino al impacto que las tensiones y las acciones bélicas en Oriente Medio han tenido en el comercio internacional de hidrocarburos.

Recordó que hace apenas una semana los mercados mostraban una tendencia a la baja por las expectativas de una disminución del conflicto; sin embargo, la reanudación de las hostilidades volvió a impulsar las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados.

Ejecutivo mantiene monitoreo

Arévalo señaló que el Gobierno desarrolla un análisis permanente para determinar si el incremento será temporal o si podría prolongarse, con el propósito de definir las medidas más adecuadas para mitigar sus efectos en la economía nacional.

Añadió que las instituciones responsables monitorean de forma constante el comportamiento del mercado internacional y evalúan distintos escenarios antes de adoptar una decisión.

Por lo anterior, el presidente convocó a una conferencia de prensa para el viernes 24 de julio, a las 15 horas, cuando dará a conocer las acciones que el Ejecutivo prevé implementar.

Precios superan los Q43 por galón

Según el monitoreo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), los precios promedio de los combustibles en el área metropolitana continúan al alza.

El galón de gasolina superior se cotiza en promedio a Q41.07 en modalidad de autoservicio y Q42.10 en servicio completo.

La gasolina regular registra un precio promedio de Q40.07 en autoservicio y Q41.08 en servicio completo.

El diésel alcanza Q42.26 por galón en autoservicio y Q43.19 en servicio completo.

Alza provoca protestas

El incremento en los precios de los combustibles ha motivado protestas en distintos puntos del país, incluidas manifestaciones con bloqueos de carreteras, cuyos participantes exigen acciones para reducir el impacto del aumento en los costos del transporte y otras actividades económicas.

El Gobierno no ha detallado las medidas que evalúa, aunque el presidente aseguró que las decisiones se anunciarán una vez concluya el análisis técnico sobre la evolución de los precios internacionales.

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Las variaciones en los mercados internacionales de los precios de los derivados del petroleo ante el conflicto en Oriente Medio, motivan al alza los precios nacionales. El MEM monitorea permanentemente el mercado para brindar información transparente y oportuna a la población pic.twitter.com/EnjemsXde5 — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) July 22, 2026