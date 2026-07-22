Alza en combustibles: en seis meses, algunos conductores ya gastan hasta Q970 más al mes y llenar el tanque cuesta hasta Q325 más

Los seis incrementos registrados en el precio de los combustibles desde que finalizó el subsidio, el pasado 2 de julio, ya tienen un efecto directo en el presupuesto de los automovilistas. Un monitoreo realizado por Prensa Libre el 20 y 21 de julio encontró que en modalidad autoservicio la gasolina superior se cotiza entre Q41.07 por galón; la regular los Q40; y el diésel rebasa los Q42 en varias estaciones de servicio, datos que fueron confirmados y publicados por el Ministerio de Energía y Minas este 22 de julio.

Las variaciones en los mercados internacionales de los precios de los derivados del petroleo ante el conflicto en Oriente Medio, motivan al alza los precios nacionales. El MEM monitorea permanentemente el mercado para brindar información transparente y oportuna a la población pic.twitter.com/EnjemsXde5 — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) July 22, 2026

Lo cierto es que, los números reflejan cómo ha cambiado el panorama desde el 28 de enero cuando inicio el conflicto entre Estados Unidos e Irán. De acuerdo con el informe de precios promedio mensual del MEM en la Ciudad Capital, en enero el precio promedio de la gasolina superior en modalidad de autoservicio era de Q27.51; regular Q26.53; y el diésel Q25.12.

Al comparar esos precios, significa que, en estos meses, la gasolina superior aumentó alrededor de Q13.56 por galón; la regular, Q13.56; y el diésel, cerca de Q17.15 por galón, lo que representa un incremento de hasta 68% en el caso del combustible diésel.

¿Cuánto más cuesta llenar el tanque?

Con los precios actuales, llenar el tanque de un automóvil compacto cuesta casi Q120 más que a principios de año. En el caso de un sedán, el gasto adicional oscila entre Q176 y Q217, mientras que los propietarios de vehículo tipo camioneta o SUV deben desembolsar entre Q244 y Q325 más, según la capacidad del tanque.

Las estimaciones presentadas en el siguiente cuadro se elaboraron con base en la capacidad promedio del tanque de combustible de los tipos de vehículos más comunes, según se obtuve consultando en sitios web especializados del sector automotriz. Para los cálculos se utilizó como referencia el precio promedio de la gasolina regular en modalidad de autoservicio. Los montos son aproximados y pueden variar según el modelo, la versión, la tecnología y la capacidad del tanque de cada vehículo.

Tipo de vehículo Capacidad del tanque Enero (Q26.53/galón) Julio (Q40.09/galón) Gasto adicional vehículo compacto o con sistema económico 8.7 galones Q230.81 Q348.78 Q117.97 Sedán 13 galones Q344.89 Q521.17 Q176.28 Sedán grande 16 galones Q424.48 Q641.44 Q216.96 SUV 18 galones Q477.54 Q721.62 Q244.08 SUV grande 24 galones Q636.72 Q962.16 Q325.44 Elaboración propia con información del MEM y sitio web especializados en sector automotriz.

¿Cuánto destinan al mes los conductores en combustible?

Para dimensionar cómo el aumento en los precios de los combustibles impacta el presupuesto de los automovilistas, Prensa Libre consultó a dos conductores que utilizan su vehículo diariamente para trasladarse a la ciudad de Guatemala. Ambos recorren entre 24 y 30 kilómetros al día por motivos laborales, pero sus gastos varían según el tipo de automóvil, la capacidad del tanque y la frecuencia con la que deben abastecerse.

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Uno de los casos corresponde a un conductor con un vehículo tipo sedan y un tanque de aproximadamente nueve galones. Esta persona llena el depósito dos veces al mes, por lo que, con el precio actual de la gasolina regular en modalidad de autoservicio, destina alrededor de Q697.56 mensuales para utilizar su vehículo.

El segundo caso es el de una conductora que utiliza una camioneta tipo SUV y recorre una mayor distancia diaria. Ella comentó que llena el tanque aproximadamente una vez por semana y hacerlo le conlleva pagar aproximadamenteQ720 lo que equivale a un gasto cercano a Q2 mil 800 al mes.

La diferencia frente a enero refleja el impacto del incremento en los precios. En el caso del vehículo sedan, el gasto mensual pasó de alrededor de Q478 en enero a Q722 en julio, un aumento de aproximadamente Q244 al mes.

Para la conductora del vehículo tipo camioneta, el desembolso mensual aumentó de unos Q1 mil 910 en enero a Q2 mil 800 en julio, lo que representa cerca de Q970 más cada al mes, aunque el resultado final dependerá del precio al fin de mes.

Incertidumbre por el precio de los combustibles

Los precios de los combustibles alcanzaron el 21 de julio sus niveles más altos del año y la incertidumbre continúa. Enrique Meléndez, presidente de la Asociación de Expendedores de Combustibles (AGEG) advierten que, aunque disminuyan las tensiones geopolíticas, no hay garantía de que los precios bajen de inmediato, ya que Guatemala importa combustibles refinados y su costo también depende de la capacidad mundial de refinación, y que los costos también estado aumentando desde el Covid-19.

Esta última alza provocó bloqueos protagonizados por transportistas y otros sectores entre el 21 y el 22 de julio. Mientras tanto, el Ministerio de Energía y Minas informó que evalúa un nuevo subsidio a los combustibles y el Ejecutivo anunció que el 24 de julio dará a conocer las medidas que prevé implementar.