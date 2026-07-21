Transportistas advierten posible aumento al pasaje en buses extraurbanos por alza en combustibles

Dirigentes de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, en conferencia de prensa este martes 21 de julio, manifestaron su preocupación por el aumento en el precio de los combustibles, principalmente del diésel, y advirtieron que las empresas ya no pueden continuar absorbiendo el incremento.

Según representantes de la Gremial, de no existir medidas ante el alza, en las próximas semanas el costo del pasaje podría aumentar entre 15% y 20%.

Los transportistas se quejaron de que el galón de diésel alcanzó nuevamente los Q42.25, el mismo precio registrado antes de que se anunciara el subsidio.

Aseguraron que operar con ese costo les representa pérdidas a las empresas y estimaron que el ajuste en las tarifas podría entrar en vigor en aproximadamente dos semanas, aunque afirmaron que antes buscarán reunirse con autoridades de transporte.

La Gremial atribuyó el incremento a la reanudación del conflicto bélico en Medio Oriente y recordó que Guatemala importa la totalidad del diésel y las gasolinas que consume, por lo que los precios dependen del mercado internacional.

Según explicaron, el alza no afecta únicamente al transporte de pasajeros, sino también al transporte de carga, la agricultura, la industria, las exportaciones y los productos de la canasta básica.

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De acuerdo con este sector, por cada quetzal que aumenta el diésel, el costo mensual de operación de un camión puede incrementarse entre Q600 y Q1 mil, lo que provoca ajustes en los fletes. Advirtieron que este aumento termina trasladándose al precio de alimentos, medicamentos y otros productos que requieren transporte.

Los representantes solicitaron al Ejecutivo y al Congreso adoptar medidas preventivas ante el comportamiento de los precios.

Entre sus peticiones figura la creación de una mesa técnica integrada por los ministerios de Energía y Minas y de Economía, junto con el sector transporte, para monitorear semanalmente los precios y proponer acciones.

También pidieron a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor vigilar y sancionar posibles incrementos que no correspondan al comportamiento del mercado internacional.

Los transportistas señalaron que les llama la atención que la diferencia entre los precios ofrecidos por distintas marcas de gasolineras sea de apenas entre cinco y 10 centavos.

La Gremial planteó, además, la implementación de horarios escalonados, rutas más eficientes y medidas que prioricen la circulación de autobuses y transporte pesado para reducir el consumo de carburantes.

Aunque reconoció que eliminar el impuesto a los combustibles sería difícil, consideró que un nuevo subsidio podría ser la medida más rápida, pero advirtió que el mecanismo anterior, previsto para tres meses, consumió aproximadamente Q2 mil millones en dos meses y una semana.

Los transportistas aseguraron que, si las autoridades no intervienen, evaluarán acciones legales contra las empresas expendedoras de combustible. También advirtieron que el aumento del diésel podría provocar pasajes, fletes y alimentos más caros, con un impacto directo en el poder adquisitivo de las familias.

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