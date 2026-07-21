PMT aclara sobre cuáles son los puntos bloqueados este 21 de julio en la capital

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PMT aclara sobre cuáles son los puntos bloqueados este 21 de julio en la capital

La PMT brindó detalles sobre cuántos puntos permanecen bloqueados en la capital este martes 21 de julio.

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EL BLOQUEO ENTRE LAS 32 Y 33 CALLE DE LA ATANASIO

Uno de los bloqueos este 21 de julio se registra entre la 32 y 33 calle de la calzada Atanasio Tzul. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, alertó sobre información falsa que afirma que hay bloqueos en al menos 14 puntos de la capital.

Montejo agregó que este 21 de julio solo se registran manifestaciones en la calzada Atanasio Tzul, entre la 32 y la 33 calle de la zona 12.

También se reporta el paso interrumpido por una manifestación en la 42 calle de la avenida Petapa.

“En la calzada Roosevelt se han retirado quienes bloqueaban. Allí ya está libre”, añadió Montejo, luego de que se registrara una manifestación por el alza en el precio de los combustibles.

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“Circula información falsa sobre otros bloqueos en la capital. Es negativo; al menos a esta hora, no hay más manifestaciones que afecten el tránsito”, remarcó.

Dirigentes de las manifestaciones han expresado su inconformidad por el aumento en el precio del galón de combustible, derivado del conflicto en Medio Oriente.

En Guatemala, los precios registraron una rebaja durante tres meses, derivada del subsidio otorgado por el Gobierno; sin embargo, este terminó y los precios reflejan una nueva alza.

Para leer más: Bloqueo de taxistas por alza de los combustibles paraliza el tránsito en la calzada Roosevelt

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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