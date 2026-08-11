CC acuerda denunciar ante el MP intento de hackeo en el que exigían dinero

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CC acuerda denunciar ante el MP intento de hackeo en el que exigían dinero

La Corte de Constitucionalidad acordó denunciar ante el MP un intento de hackeo a sus sistemas informáticos, en el que se exigía dinero.

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La sede de la Corte de Constitucionalidad en la Ciudad de Guatemala alberga a la nueva magistratura que asumió funciones para el período 2026-2031. (Foto Prensa Libre: María Renée Barrientos)

Sede de la Corte de Constitucionalidad en la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: María Renée Barrientos)

La Corte de Constitucionalidad (CC) acordó presentar una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por un intento de hackeo a sus sistemas informáticos, en el que se exigía el pago de una cantidad de dinero que no fue especificada.

Una fuente explicó que quedó clara la intención de exigir dinero a la institución, aunque no se indicó la cantidad requerida.

La denuncia será presentada ante el MP y podría incluir información relacionada con que un exfiscal dio a conocer en sus redes sociales el problema antes de que la propia CC tuviera información oficial sobre lo ocurrido.

La CC suspendió el pleno previsto para el lunes 10 de agosto debido a una falla en su infraestructura tecnológica, que dejó fuera de servicio los sistemas informáticos necesarios para desarrollar sus actividades, según fuentes oficiales.

Un oficio de la Dirección de Tecnologías de Información, dirigido a la presidenta de la CC, Gladys Anabella Morfin Mansilla, informó que el problema se originó por “inconvenientes técnicos presentados en el equipo de infraestructura hiperconvergente” de la institución.

El documento, fechado el 10 de agosto, señala que la falla provocó la indisponibilidad de servicios tecnológicos críticos y de los sistemas informáticos necesarios para el desarrollo de las actividades institucionales.

Hasta ahora, la información proporcionada no precisa la cantidad de dinero exigida ni identifica a los posibles responsables del intento de hackeo.

Por el momento, la CC no ha informado si los servicios informáticos fueron restablecidos o continúan suspendidos.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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