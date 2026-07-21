Bloqueo de taxistas por alza de los combustibles paraliza el tránsito en la calzada Roosevelt

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó a las 7.03 horas de este 21 de julio sobre un bloqueo, en ambos sentidos, en el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt.

Las autoridades municipales señalan que los responsables de la interrupción de la movilidad son un grupo de taxistas y conductores de taxis no autorizados.

Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, explica que la manifestación se asocia con el alza de los precios de los combustibles tras el fin del subsidio aplicado por el Gobierno central y las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán, que afectan la navegación en el estrecho de Ormuz.

Espinoza señala que el bloqueo afecta la ruta Interamericana, ya que la fila de vehículos se extiende desde Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, hacia la ciudad de Guatemala.

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También se sugiere utilizar vías alternas, como Santo Domingo Xenacoj, para ingresar a San Pedro Sacatepéquez y San Juan Sacatepéquez, en dirección a la calzada San Juan.

Además, se habilita un retorno para los conductores que se dirigen hacia la capital en el kilómetro 17.5, para ingresar a La Comunidad y dirigirse hacia Las Charcas por el bulevar de la zona 10 de Mixco.

Se reporta bloqueo por taxistas debido al alza de combustibles en km 15 de la Calzada Roosevelt en ambos sentidos.

Utilice vias alternas. #TránsitoMixco pic.twitter.com/VDpZu6QgUj — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) July 21, 2026

Agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran en el lugar del bloqueo, así como agentes de la PMT de Mixco.

Los agentes de tránsito apoyan en diferentes sectores de Mixco debido a la masiva concurrencia.

La PMT de Mixco actualiza que se habilitó un carril para cada sentido de circulación en el km 15 Calzada Roosevelt.

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