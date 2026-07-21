Bloqueo de taxistas por alza de los combustibles paraliza el tránsito en la calzada Roosevelt

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Bloqueo de taxistas por alza de los combustibles paraliza el tránsito en la calzada Roosevelt

La manifestación por el alza de los combustibles mantiene cerrado el paso en ambos sentidos de la calzada Roosevelt y complica el ingreso a la capital. Estas son las vías alternas habilitadas.

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Bloqueo manifestación calzada Roosevelt alza precios combustibles taxistas Mixco

La manifestación de taxistas por el alza del combustible mantiene bloqueado el km 15 de la calzada Roosevelt. Autoridades explican las causas de la protesta y las rutas recomendadas para evitar el congestionamiento. (Foto Prensa Libre: Emetra).

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó a las 7.03 horas de este 21 de julio sobre un bloqueo, en ambos sentidos, en el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt.

Las autoridades municipales señalan que los responsables de la interrupción de la movilidad son un grupo de taxistas y conductores de taxis no autorizados.

Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, explica que la manifestación se asocia con el alza de los precios de los combustibles tras el fin del subsidio aplicado por el Gobierno central y las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán, que afectan la navegación en el estrecho de Ormuz.

Espinoza señala que el bloqueo afecta la ruta Interamericana, ya que la fila de vehículos se extiende desde Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, hacia la ciudad de Guatemala.

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También se sugiere utilizar vías alternas, como Santo Domingo Xenacoj, para ingresar a San Pedro Sacatepéquez y San Juan Sacatepéquez, en dirección a la calzada San Juan.

Además, se habilita un retorno para los conductores que se dirigen hacia la capital en el kilómetro 17.5, para ingresar a La Comunidad y dirigirse hacia Las Charcas por el bulevar de la zona 10 de Mixco.

Agentes de la Policía Nacional Civil se encuentran en el lugar del bloqueo, así como agentes de la PMT de Mixco.

Los agentes de tránsito apoyan en diferentes sectores de Mixco debido a la masiva concurrencia.

La PMT de Mixco actualiza que se habilitó un carril para cada sentido de circulación en el km 15 Calzada Roosevelt.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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