Manifestantes bloquean la calzada Atanasio Tzul y la avenida Petapa por alza en los precios de los combustibles

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) alerta sobre un bloqueo este martes 21 de julio en la calzada Atanasio Tzul y 42 calle, zona 12. También informa de una manifestación en la avenida Petapa.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que taxistas obstaculizan el paso con un autobús y otros vehículos para detener el tránsito en ambos sentidos de la vía.

Según los manifestantes, la protesta se debe al alza en los precios de los combustibles.

Los inconformes aseguran que liberarán un carril cada hora en ese sector.

La manifestación afecta el ingreso y la salida de la capital.

Además, otro grupo de manifestantes bloquea el paso en la 42 calle y avenida Petapa.

Tras un diálogo con autoridades, manifestantes estarán liberando la vía por 20 minutos y luego estarán retomando el bloqueo por 15 minutos

Esta complicación en el tránsito se suma a la registrada por la mañana en el kilómetro 15 de la ruta Interamericana, en la calzada Roosevelt, donde un grupo de taxistas bloqueó el paso en rechazo al aumento en el precio de los combustibles.

Derivado de estas manifestaciones, varias vías de acceso a la capital han resultado afectadas este 21 de julio.

Bloqueo en Villa Nueva

La PMT reporta que manifestantes bloquean el paso en la Cuchilla de Ciudad Real, zona 12 de Villa Nueva.

#PMTVillaNueva reporta bloqueado completamente el paso en la Cuchilla de Ciudad Real zona 12 de Villa Nueva, en alerta por manifestaciones. pic.twitter.com/cl1VgDdt20 — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) July 21, 2026

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Con información de Ángel Oliva