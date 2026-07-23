Congreso da 72 horas al MEM para presentar un plan ante el aumento de los precios de los combustibles

Una solicitud de respuesta sobre las acciones que se adoptarán en el mercado interno ante el encarecimiento de los precios de los combustibles requirió la Comisión de Finanzas del Congreso de la República al Ministerio de Energía y Minas (MEM), que deberá informar, en un plazo de 72 horas, qué medidas extraordinarias adoptará para afrontar los movimientos alcistas.

En tanto, por segundo día consecutivo se registraron bloqueos en áreas periféricas del departamento de Guatemala, en Mazatenango, Suchitepéquez, y en la ruta que conecta Totonicapán con Quiché, que después del mediodía fueron liberados.

Desde el pasado lunes 20 de julio, el precio del galón de gasolina y diésel en el área metropolitana volvió a registrar ajustes en el mercado local y, en promedio, los precios alcanzan los Q40, lo que provoca rechazo generalizado y justifica las protestas de grupos de taxistas no autorizados.

La referencia del precio por galón de gasolina superior es de Q41.09; la regular, de Q40.09, y el diésel, de Q42.29. En la modalidad de servicio completo, el precio puede aumentar hasta Q1.10, según la estación de servicio en el área metropolitana.

Piden respuesta por alza de combustibles

El diputado Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas, explicó que el MEM diseñaba un programa segmentado y específico para la posible continuidad de un nuevo subsidio a la gasolina y el diésel, antes de que venciera el primer programa de apoyo temporal.

La idea, dijo, era focalizar el subsidio.

“Ahora estamos exigiendo resultados del programa que diseñaron, porque esta crisis puede durar mucho tiempo. Ya no es un conflicto temporal, sino una desestabilización que se dio en el Golfo Pérsico y en la región, porque ahora se pretende bloquear el mar Rojo, lo que genera una incertidumbre que puede durar mucho tiempo”, apuntó el legislador.

El Golfo Pérsico y el mar Rojo son rutas marítimas utilizadas por los buques petroleros.

El mercado del petróleo sigue de cerca el desarrollo del conflicto entre Washington e Irán. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Congreso exige plan por alza de combustibles

Aunque de momento no hay una propuesta del Ejecutivo, Estrada Domínguez remarcó que, cuando se conozca alguna iniciativa, esta debe focalizarse en el transporte de pasajeros y en quienes estén registrados para prestar ese servicio, así como en el transporte de carga de mercancías. Esos fueron los aspectos que se plantearon y cuyos resultados ahora se están demandando al MEM.

“Se tienen que conocer propuestas diseñadas y estructuradas. Un subsidio general o globalizado, como se realizó hace algunas semanas de emergencia, ya no aplica en este momento porque no es sostenible, porque la crisis parece ser de largo plazo”, agregó.

El legislador criticó que las autoridades del MEM tuvieron por lo menos siete semanas para estructurar un programa focalizado, así como para sostener rondas de trabajo con las comisiones de Agricultura y de Energía del Congreso. Sin embargo, ahora se espera un planteamiento estratégico y se exige que en las próximas 72 horas el MEM presente un programa.

Congreso perfila subsidio focalizado

En la Comisión de Finanzas ya se plantea un posible esquema de implementación en caso de que se conozca un subsidio temporal focalizado.

Lo primero, adelantó Estrada Domínguez, es contar con un registro de beneficiarios, el posible uso de cupones para canjear en los expendios o bien una devolución específica, similar al crédito fiscal, para un segmento de personas registradas, a fin de que gocen del subsidio como transportistas del servicio colectivo de pasajeros, transporte de carga, transporte comercial e, incluso, mototaxis, si se quiere ese alcance micro.

“Se tienen que conocer propuestas diseñadas y estructuradas. Un subsidio general o globalizado, como se realizó hace algunas semanas de emergencia, ya no aplica en este momento porque no es sostenible, porque la crisis parece ser de largo plazo” Julio Héctor Estrada, presidente Comisión de Finanzas

Aseguró que, para establecer un subsidio focalizado, se tendrá que presentar una propuesta con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para estructurar una fórmula, pero “la iniciativa debe ser focalizada para esos sectores”.

Recordó que, en el caso del anterior subsidio, que fue general o global, el pago representó alrededor de Q700 millones y que, en las condiciones actuales de la tendencia del precio internacional del crudo y sus perspectivas, las finanzas públicas no tendrán ese soporte.

“Fiscalmente, no se puede contar con un subsidio de esa magnitud, porque la crisis puede durar un mes o un año y es imposible asumir ese volumen de compromiso”, subrayó.

El costo de la importación de productos derivados del petróleo aumentó 29.5% entre enero y mayo de este año debido al alza del precio internacional del petróleo. (Foto Prensa Libre: Cortesía PMT Villa Nueva)

Subsidio focalizado sería de Q300 millones

Estrada Domínguez indicó que el programa de apoyo temporal focalizado podría estructurarse con una asignación presupuestaria de entre Q300 millones y Q400 millones mensuales para hacerlo sostenible.

Ejemplificó que no puede establecerse un subsidio de entre Q700 millones y Q800 millones, como el anterior, porque las finanzas públicas no lo soportarían. Por ello, la salida no es un apoyo generalizado, sino uno focalizado.

A la vez, indicó que también es viable un programa de compensación para las familias por los efectos en la economía familiar, el cual ya administra el Mides.

Ejecutivo analiza nuevo subsidio

El titular del MEM, Erwin Barrios, aseguró que el Ejecutivo analiza un nuevo programa de apoyo económico para la población ante el alza de los combustibles en el mercado interno. Explicó que existe coordinación entre los ministerios involucrados, se desarrollan reuniones y, de considerarse procedente, la propuesta sería enviada al Congreso de la República.

El ministro aseguró ayer que se trabaja en la propuesta, aunque todavía no hay una decisión definida.