Arévalo atribuye repunte de violencia al “efecto vejiga” y afirma que bandas criminales disputan nuevos territorios

El presidente Bernardo Arévalo atribuyó este miércoles 1 de julio el repunte de hechos violentos registrado en los últimos días en distintos puntos del país al denominado "efecto vejiga", un fenómeno que, según explicó, ocurre cuando las acciones de las fuerzas de seguridad obligan a las estructuras criminales a abandonar los territorios donde operan y trasladarse a otras áreas, donde disputan el control con grupos rivales.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en Sanarate, El Progreso, donde un ataque armado dejó siete personas muertas. De acuerdo con las autoridades, ese caso estaría relacionado con la disputa por el control del territorio para la venta de drogas al menudeo.

Durante una conferencia de prensa, Arévalo afirmó que el comportamiento de las organizaciones criminales responde a la presión ejercida por los operativos de seguridad.

"Estamos teniendo unas semanas que son complicadas porque estamos viendo el efecto vejiga, que es conocido, no solo en Guatemala, sino internacionalmente, como uno de los efectos que sucede cuando las autoridades realizan políticas efectivas que les niegan el control del territorio a las bandas criminales y que, al negarles ese control, las obligan a emigrar a otros lugares. Y eso es lo que ha estado pasando", expresó Arévalo.

El mandatario señaló que la estrategia conjunta del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional, basada en labores de inteligencia, ha permitido identificar los lugares donde operan las estructuras criminales y ejecutar acciones focalizadas contra ellas.

Según Arévalo, esa presión ha provocado que las bandas se trasladen hacia otros departamentos, donde comienzan nuevas disputas por el control de los territorios.

"Las políticas que ha estado implementando el Gobierno con esta estrategia conjunta entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, a través de un trabajo de inteligencia que nos permite identificar cuáles son los lugares donde están operando, ha hecho que empiecen a migrar hacia otros lugares. Ayer hablábamos con la gobernadora de El Progreso sobre el problema que ha surgido porque las bandas se están trasladando y, al llegar, entran en peleas por el territorio", indicó.

Añadió que las estrategias de seguridad deben adaptarse constantemente al comportamiento de las organizaciones criminales.

"Las estrategias de seguridad a nivel operativo deben ser dinámicas, porque los criminales no son estáticos. Se empiezan a mover dependiendo de dónde existe presión e intentan huir. Ahí tiene que venir la reacción del Estado con una estrategia que efectivamente los vaya persiguiendo", afirmó.

Arévalo aseguró que el Gobierno continuará con los operativos para identificar los nuevos puntos donde se establezcan las estructuras criminales y ejecutar acciones para capturar a sus integrantes y desarticularlas.

"El Gobierno de la República no se va a quedar quieto ante esta situación. Vamos a reaccionar para identificar dónde se están trasladando y montar estrategias de seguridad destinadas a negarles el territorio, capturarlos, evitar que sigan operando y continuar desarticulando a cualquier grupo que siembre incertidumbre e intimidación en cualquier parte del país", manifestó.

Homicidios mantienen tendencia a la baja, según el Gobierno

El presidente sostuvo que, pese a los hechos recientes, las estadísticas oficiales reflejan una reducción de homicidios en comparación con el mismo período del año pasado.

"Las estadísticas muestran que comparativamente con el año pasado la tendencia a la baja de los homicidios se mantiene. No está aumentando como ocurrió el año pasado. Existe una diferencia que corresponde a los datos del mes", señaló.

Arévalo agregó que las cifras pueden contrastarse con registros de instituciones independientes y rechazó que exista manipulación de los datos.

"No quiere decir que los problemas hayan terminado. Sabemos que debemos seguir trabajando y responder a estos nuevos desafíos, como la dispersión de la violencia hacia nuevas áreas, que paradójicamente es resultado del éxito que se ha tenido al reprimir a estas estructuras en la Ciudad de Guatemala. No vamos a dejar de perseguirlas ni de luchar por desarticularlas", concluyó.

Estadísticas

Según datos presentados por el Gobierno con corte al 28 de junio de 2026, las autoridades reportan la captura de 27 personas extraditables, un golpe estimado de Q2 mil 623 millones a las economías del narcotráfico mediante decomisos y una reducción del 38% en las denuncias por extorsión.

El Ejecutivo afirmó que estos resultados forman parte de la estrategia de seguridad orientada a desarticular estructuras criminales y afectar sus fuentes de financiamiento.

En cuanto a los homicidios, el Gobierno aseguró que durante los primeros seis meses de 2026 se mantiene una reducción respecto del mismo período de 2025. De acuerdo con las cifras oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), los homicidios pasaron de 1 mil 584 entre enero y junio de 2025 a 1 mil 415 en el mismo lapso de 2026, lo que representa 169 casos menos, una disminución que las autoridades califican como una tendencia consecutiva a la baja.

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