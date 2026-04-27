Arévalo admite aumento de homicidios y señala desplazamiento del crimen por presión policial

El presidente Bernardo Arévalo reconoció este lunes 27 de abril un aumento de homicidios en el país y lo atribuyó a un fenómeno conocido como “efecto vejiga”, relacionado con el desplazamiento de la criminalidad hacia otras áreas ante la presión de las fuerzas de seguridad.

El mandatario explicó que este fenómeno ocurre cuando la acción policial se concentra en sectores específicos mediante operativos o mayor presencia de agentes, lo que provoca que los grupos delictivos migren hacia zonas donde pueden operar con menor riesgo.

La situación ha sido evidente en la zona 6 de la capital, donde en los últimos días se han registrado hechos violentos que han encendido las alertas de las autoridades.

Según Arévalo, los operativos implementados en distintos puntos han obligado a los delincuentes a intentar establecerse en áreas que antes no representaban un interés prioritario. Esto, añadió, obliga a replantear las estrategias de seguridad, debido a que el comportamiento de la criminalidad cambia constantemente.

“Así como el mapa de la criminalidad se transforma con el tiempo, también debe ajustarse la acción policial del Estado para responder de manera efectiva”, indicó.

El gobernante aseguró que actualmente se realizan ajustes para enfrentar este fenómeno y contener el repunte de la violencia. En el último mes, las autoridades han registrado un aumento en los homicidios; sin embargo, señaló que las cifras aún se mantienen por debajo de las reportadas el año pasado.

A pesar de ello, reconoció que la situación es preocupante y que el objetivo del Gobierno es mantener la tendencia a la baja y avanzar hacia un escenario en el que no se registren hechos de esta naturaleza.

Los señalamientos del presidente surgen en medio de recientes hechos violentos en la zona 6, donde la semana pasada un grupo de comensales fue atacado a balazos en una cevichería. El ataque dejó al menos seis muertos y varios heridos, entre ellos un niño de 5 años, cuyos padres fallecieron en el lugar.

Un día después, otro ataque armado ocurrió en la colonia Cipresales, también en la misma zona, donde un grupo de personas fue atacado a balazos. El hecho dejó dos muertos y dos mujeres heridas.

De acuerdo con autoridades de seguridad, estos hechos estarían relacionados con disputas entre grupos delictivos por el control de territorios para la venta de droga al menudeo.

Mientras tanto, el Gobierno asegura que continuará con los operativos y ajustes necesarios para evitar que la violencia se traslade a otras zonas y para fortalecer la seguridad en los sectores más afectados.

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