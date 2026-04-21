Violencia en zona 6: ataque armado en Cipresales deja dos muertos y dos mujeres heridas

Desconocidos acribillaron a balazos este martes 21 de abril a cuatro personas en la colonia Cipresales, zona 6 de la capital, con saldo de dos muertos y dos heridos, reportaron los Bomberos Voluntarios.

De acuerdo con los socorristas, el ataque armado ocurrió en la 6 avenida B y 16 calle, colonia Cipresales, zona 6.

Elementos de los Bomberos Voluntarios estabilizaron y trasladaron a dos mujeres con heridas de bala al Hospital General San Juan de Dios, mientras que en el lugar del ataque quedaron dos personas fallecidas.

El hecho se registró en la misma zona donde el pasado lunes dos hombres atacaron a balazos a los comensales de una cevichería, en un hecho que dejó seis muertos —dos mujeres y cuatro hombres— y dos heridos, entre ellos un niño de 5 años.

Las circunstancias de ese ataque armado están bajo investigación.

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3.8% en Guatemala durante el 2025, en comparación con el 2024, según cálculos oficiales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el año pasado se registraron tres mil 20 asesinatos por armas de fuego, mientras que en el 2024 fueron dos mil 910 homicidios de este tipo.

Con información de EFE

Ataque armado sucedió en la 6 avenida "B" y 16 calle Cipresales zona 6. Bomberos Voluntarios estabilizaron y trasladaron a 02 mujeres con heridas de bala al hospital General SJDD. En el lugar del ataque, quedan 02 personas fallecidas. pic.twitter.com/SFugrY9zX8 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) April 22, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

