Masacre en cevichería: hombres armados atacan a comensales y dejan seis muertos y dos heridos

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Masacre en cevichería: hombres armados atacan a comensales y dejan seis muertos y dos heridos

Un ataque armado en una cevichería de la zona 6 dejó seis personas muertas y dos heridas, entre ellas un niño, luego de que hombres armados irrumpieran en el negocio y dispararan contra los presentes.

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Bomberos Voluntarios y agentes de la Policía Nacional Civil resguardan la escena tras el ataque armado en una cevichería de la zona 6, donde cinco personas murieron y tres resultaron heridas. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Bomberos Voluntarios y agentes de la Policía Nacional Civil resguardan la escena tras el ataque armado en una cevichería de la zona 6, donde cinco personas murieron y tres resultaron heridas. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Desconocidos irrumpieron este lunes 20 de abril en una cevichería de la zona 6 de la capital y ultimaron a balazos a cuatro hombres y dos mujeres, además de herir a otras dos personas, entre ellas un niño de 5 años, informaron cuerpos de socorro.

De acuerdo con Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, en el lugar quedaron los cuerpos de tres hombres y dos mujeres, aparentemente comensales del negocio, quienes murieron por múltiples heridas de arma de fuego.

Tres heridos fueron trasladados en estado delicado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios por los Bomberos Municipales, pero uno de ellos falleció a su ingreso.

Vecinos alertaron a los Bomberos Municipales sobre detonaciones de arma de fuego en la 18 avenida y 8a calle, zona 6, por lo que unidades de emergencia fueron enviadas al lugar.

Por su parte, José Santizo, vocero de los Bomberos Municipales, informó que dos personas resultaron heridas: un niño de 5 años y un hombre de unos 27, quienes fueron trasladados en estado delicado a un centro asistencial.

Familiares y conocidos llegaron al lugar y señalaron que al menos tres de los fallecidos trabajaban como pilotos de tuc tuc y eran originarios de San Antonio Las Flores.

Este es el segundo ataque armado registrado en la zona 6 en las últimas horas y, según los testimonios, ambos hechos habrían sido contra pilotos de tuc tuc.

Las autoridades aseguraron la escena y continúan con la investigación. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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Juan Pablo Garrido

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura judicial, ejecutivo, legislativo y nota roja con 11 años de experiencia.

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