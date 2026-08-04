Congreso llama a interpelación a 12 de 14 ministros del gabinete de Bernardo Arévalo

Guatemala

Congreso llama a interpelación a 12 de 14 ministros del gabinete de Bernardo Arévalo

El ministro de Desarrollo Social tiene una interpelación vigente, y el único que no tiene por ahora juicio político es el ministro de Energía y Minas.

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El presidente del Congreso, Luis Contreras, revisa las enmiendas presentadas a la ley antilavado, mientras la sesión continúa. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

El amparo de Teresita de León fue presentado contra el presidente de la Junta Directiva del Congreso. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

El Congreso tramitó las solicitudes de interpelación contra 12 ministros de Estado que estaban pendientes de ser programadas, una de ellas ingresada desde el 25 de febrero, cuando el diputado Nery Ramos era presidente del Organismo Legislativo.

En total, el pleno escuchó 28 solicitudes de interpelación contra 12 ministros de Estado, quienes fueron citados a partir del próximo 27 de agosto, según anunció Luis Contreras, presidente del Congreso.

El ministro más citado por las bancadas es Norma Lissette Zea Osorio, titular de Comunicaciones, quien debera comparecer a la primera interpelación el 3 de septiembre y acumula siete interpelaciones por no asistir a citaciones legislativas.

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, tiene cinco interpelaciones; la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, tiene cuatro; Patricia Orantes, ministra de Ambiente, registra tres interpelaciones; mientras la ministra de Economía, Gabriel García, registra dos.

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Luego los titulares de Gobernación; Educación; Defensa; Cultura; Relaciones Exteriores; Finanzas; y Agricultura, cada uno tiene una interpelación en agenda.

El ministro de Desarrollo Social ya tiene una interpelación en curso que le obliga asistir al Congreso cada jueves; mientras que el titular de Energía y Minas, por ahora, no tiene interpelaciones.

Abelardo Pinto, ministro de Desarrollo Social, durante una de las sesiones de interpelación. Fotografía: Prensa Libre.

Con la interpelación en curso y las 28 más programadas, 13 de 14 ministros del gabinete de Bernardo Arévalo tienen prohibido salir del país, según el artículo 167 de la Constitución Política de la República de Guatemala.  

“Cuando se planteare la interpelación de un ministro, este no podrá ausentarse del país, ni excusarse de responder en forma alguna”, explica el punto constitucional.

CC otorgó amparo

Horas antes que el Congreso decidiera tramitar las interpelaciones que tenían meses engavetadas, la Corte de Constitucionalidad (CC) le ordenó al Organismo Legislativo priorizar los juicios políticos pendientes.

La diputada Lourdes Teresita de León, subjefa de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que también figura como Secretaria General del partido, presentó una acción de amparo ante la CC.

Una fuente con conocimiento del caso, que optó por no ser citada, confirmó que el caso fue discutido este miércoles 4 de agosto por los cinco magistrados titulares.

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El pleno decidió por unanimidad, según la fuente, otorgar el amparo provisional ordenando a las autoridades del Congreso tramitar las interpelaciones pendientes.

Este tramite significa programar fecha para las interpelaciones lo que obliga, por ley, a que cada ministro con fecha de interpelación asista al Congreso a la espera de ser interpelado.

Esta resolución fue firmada durante la plenaria constitucional pero esta pendiente de ser notificada a los diputados, quienes toda vez reciban los documentos podrán evaluar la forma de cumplir con el amparo.

¿Ejecutivo pierde el pulso?

Autoridades del Organismo Ejecutivo anunciaron que presentaron una acción legal, siempre ante la CC, buscando que no exista simultaneidad en las interpelaciones de los ministros.

Esto fue anunciado por el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa del pasado 21 de julio, en donde calificaron como una medida para “hostigar y obstaculizar” el funcionamiento del Gobierno.

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La acción fue planteada por uno de los abogados de la Procuraduría General de la Nación (PGN), pero según una fuente, ya hay acuerdo para suspender el amparo.

La razón, según detallan, es que la PGN no tiene legitimación para este tipo de acción en el marco de una interpelación, acuerdo que habría sido alcanzado con tres de cinco votos de la CC. La presidencia de la CC aún no programa la firma del documento que avala esa decisión.

Interpelaciones

  1. Ministro de Trabajo; 27 de agosto
  2. Ministro de Salud; 27 de agosto
  3. Ministro de Economía; 27de agosto
  4. Ministro de Comunicaciones; 3 de septiembre
  5. Ministro de Comunicaciones; 3 de septiembre  
  6. Ministro de Trabajo; 3 de septiembre
  7. Ministro de Salud; 3 de septiembre
  8. Ministro de Comunicaciones; 10 de septiembre
  9. Ministro de Comunicaciones; 10 de septiembre
  10. Ministro de Gobernación; 17 de septiembre   
  11. Ministro de Educación; 17 de septiembre  
  12.  Ministro de Salud; 17 de septiembre
  13. Ministro de la Defensa; 24 de septiembre  
  14. Ministro de Economía; 24 de septiembre
  15. Ministro de Trabajo; 24 de septiembre
  16. Ministro de Comunicaciones; 1 de octubre
  17. Ministro de Ambiente; 1 de octubre
  18. Ministro de Cultura; 1 de octubre
  19. Ministro de Relaciones Exteriores; 8 de octubre
  20. Ministro de Finanzas; 8 de octubre
  21. Ministro de Comunicaciones; 8 de octubre
  22. Ministro de Agricultura; 15 de octubre
  23. Ministro de Ambiente, 15 de octubre
  24. Ministro de Comunicaciones; 15 de octubre  
  25. Ministro de Trabajo; 22 de octubre
  26. Ministro de Ambiente; 22 de octubre
  27. Ministro de Salud; 22 de octubre
  28. Ministro de Salud; 22 de octubre

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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