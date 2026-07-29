“Están jugando al gato y al ratón”: la violencia se desplaza a municipios con bajos índices de criminalidad, donde aumentan los homicidios

Municipios que antes presentaban una incidencia criminal menor experimentan un incremento de homicidios y otros delitos, un fenómeno que las autoridades atribuyen al desplazamiento de estructuras criminales después de operativos ejecutados en el área metropolitana y Escuintla.

El caso más marcado es Amatitlán, donde los homicidios aumentaron 130% durante el primer semestre del 2026: pasaron de 23 a 53, de acuerdo con cifras expuestas por el investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) David Casasola.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, autoridades, especialistas y panelistas analizaron el traslado de la violencia hacia distintos municipios, las variaciones en la cantidad de homicidios y la necesidad de fortalecer la inteligencia policial, la coordinación institucional y la presencia de las fuerzas de seguridad.

Operativos desplazan a estructuras criminales

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó durante una conferencia de prensa que las autoridades han detectado un incremento de la incidencia criminal en Sanarate, El Progreso; Palencia y Villa Canales, Guatemala; y Monjas, Jalapa.

“En Sanarate se han elevado los índices de incidencia criminal y Sanarate era un lugar, por ejemplo, donde la violencia criminal no era tan alta”, declaró Villeda.

Según el ministro, esa movilización ha producido un mayor impacto en los índices delictivos de los municipios cercanos a las zonas donde se concentraron los operativos.

El funcionario relacionó este comportamiento con los operativos Semáforo Seguro, Centinela Metropolitano y Centinela Escuintla, que habrían obligado a grupos delictivos a cambiar sus áreas de operación. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

“Al haber implementado el Plan Centinela Escuintla, esto generó un desplazamiento de los delincuentes hacia lugares cercanos como Amatitlán, la propia Villa Nueva y Villa Canales”, afirmó.

Villeda agregó que Monjas, Jalapa, también ha sido afectado por una mayor incidencia de actividades criminales. Las autoridades sostienen que las estructuras buscan sectores con menor presencia policial o donde los controles de seguridad todavía no tienen la misma intensidad.

Homicidios aumentan 130%

En una entrevista, Casasola expuso que el municipio de Guatemala registró una reducción de 115 homicidios en comparación con el mismo período del 2025.

El descenso en la capital contrasta con el comportamiento de Amatitlán, donde se produjo el principal aumento dentro del departamento de Guatemala.

“Amatitlán ha crecido en un 130% la cantidad de homicidios que han ocurrido en ese municipio”, indicó Casasola.

El investigador precisó que Amatitlán contabilizó 53 homicidios durante el primer semestre del 2026, frente a los 23 registrados en el período comparado.

Los datos muestran que la reducción de homicidios en la capital no implica necesariamente un descenso uniforme en todo el departamento o en el país, debido a que algunos municipios registran una tendencia contraria. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

La diferencia representa 30 homicidios más y equivale a un aumento aproximado del 130.4%, conforme a las cifras presentadas por Casasola durante la entrevista.

Casasola también mencionó variaciones puntuales en San Antonio La Paz, El Progreso; Nueva Concepción, Escuintla; y la cabecera de Chimaltenango.

Inteligencia y coordinación

Después de la presentación del informe, los panelistas de Impacto Directo señalaron que las estructuras criminales pueden reorganizarse y trasladarse a lugares con menor presencia de las autoridades.

Uno de los analistas afirmó que la presión ejercida mediante allanamientos y operativos puede provocar que los grupos se desplacen hacia otros municipios e incluso a distintos departamentos.

A criterio del panelista, las autoridades deben determinar hacia dónde se trasladan las estructuras, cómo operan, quiénes les brindan apoyo y qué vínculos mantienen en los nuevos territorios.

“Tienen que hacer un trabajo de inteligencia para recopilar toda esta información: a dónde se están yendo, cómo están operando desde allá y qué personas les están ayudando”, expresó.

Los panelistas coincidieron en que los operativos focalizados pueden reducir temporalmente la actividad criminal en un sector, pero advirtieron de que, sin investigación e inteligencia sostenidas, las estructuras podrían trasladar sus operaciones hacia otros municipios. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

El analista agregó que ese trabajo requiere coordinación entre el Ministerio de Gobernación, la PNC, el Ministerio Público, las municipalidades y las autoridades departamentales.

“No solo es el hecho de ir a El Gallito y agarrarlos, sino ver a dónde se están yendo, por qué se están yendo y con quiénes se están yendo”, manifestó.

Otra panelista calificó como preocupante el aumento del 130% en Amatitlán y afirmó que la violencia afecta tanto a los municipios del departamento de Guatemala como a distintas áreas del país.

En la entrevista se indicó que Guatemala ocupa el puesto 17 entre 195 países en índices de violencia.

“Aquí están jugando al gato y al ratón. Las estructuras y los sicarios operan en ciertos municipios, ven que llega la Policía y se cambian a otro”, afirmó.

Entre las medidas planteadas por el panel figuran el fortalecimiento de la PNC, la coordinación con el Ejército, una mayor presencia territorial de las fuerzas de seguridad y la revisión de las consecuencias penales para las personas procesadas por delitos graves.

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