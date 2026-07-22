“Estos no son hechos aislados”: abandono de al menos 22 cuerpos en julio acrecienta el temor por la violencia en Guatemala

Las autoridades investigan el hallazgo de 22 cuerpos abandonados en distintos puntos del departamento de Guatemala durante julio, mientras analistas señalan posibles disputas entre estructuras criminales y cuestionan la respuesta institucional ante estos hechos violentos.

El abandono recurrente de cuerpos con señales de violencia ha incrementado la preocupación por la inseguridad. Los casos se han registrado en distintos sectores del departamento de Guatemala y, según una línea preliminar de investigación mencionada en el reporte, podrían estar vinculados a disputas territoriales por la venta de droga al menudeo.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se analizó este miércoles 22 de julio el hallazgo de 22 cadáveres durante el mes, incluidos dos casos reportados durante la jornada. Omar Sosa, fundador de la Asociación Guatemalteca Vive con Valores; Luis Villgas, abogado experto en seguridad y desarrollo, y Jairón Salguero, actor y comediante, cuestionaron las acciones de las instituciones encargadas de la seguridad y plantearon la necesidad de investigar las conexiones entre los hechos.

Hallazgos se concentran en distintos puntos del departamento de Guatemala

Las autoridades mantienen bajo investigación los hallazgos. Una de las líneas preliminares mencionadas en el informe apunta a una posible disputa territorial entre estructuras criminales vinculadas con la venta de droga al menudeo.

LECTURAS RELACIONADAS Violencia deja ocho fallecidos en las últimas horas; bomberos también reportan el hallazgo de una osamenta

El reporte señala que la Mara Salvatrucha buscaría controlar territorios donde opera la estructura conocida como los Caradura. Esta versión corresponde a una línea de investigación preliminar y todavía debe ser confirmada por las instituciones responsables.

Expertos cuestionan la respuesta institucional ante los hallazgos de cuerpos con señales de violencia registrados durante julio. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

El primer caso mencionado en el reporte ocurrió el 2 de julio , cuando socorristas localizaron el cuerpo de un hombre con señales de violencia en el interior de un costal de comida para perro, en la zona 1 de Mixco.

, cuando socorristas localizaron el cuerpo de un hombre con señales de violencia en el interior de un costal de comida para perro, en la zona 1 de Mixco. El 8 de julio se registró una de las jornadas con más hallazgos. Dos cuerpos fueron localizados en bolsas de nailon en la colonia Juan de Arco, zona 18 capitalina. Ese mismo día, las autoridades encontraron otros dos cuerpos en la colonia San Rafael 3, también en la zona 18.

se registró una de las jornadas con más hallazgos. Dos cuerpos fueron localizados en bolsas de nailon en la colonia Juan de Arco, zona 18 capitalina. Ese mismo día, las autoridades encontraron otros dos cuerpos en la colonia San Rafael 3, también en la zona 18. La jornada concluyó con la localización de otros dos hombres en Boca del Monte, Villa Canales, en condiciones similares, según la información presentada durante el programa.

El 13 de julio , socorristas reportaron el cuerpo de una mujer envuelto en sábanas en la ruta hacia Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva.

, socorristas reportaron el cuerpo de una mujer envuelto en sábanas en la ruta hacia Ciudad Peronia, zona 8 de Villa Nueva. Cinco días después, el 18 de julio , se registraron dos hallazgos más. El cuerpo de un hombre fue abandonado en la zona 4 de Mixco, mientras que otro fue localizado en el bulevar Tulam Tzu, zona 7 capitalina.

, se registraron dos hallazgos más. El cuerpo de un hombre fue abandonado en la zona 4 de Mixco, mientras que otro fue localizado en el bulevar Tulam Tzu, zona 7 capitalina. El 21 de julio , cuatro cuerpos envueltos en sábanas fueron encontrados en Ciudad Real, zona 12 de Villa Nueva.

, cuatro cuerpos envueltos en sábanas fueron encontrados en Ciudad Real, zona 12 de Villa Nueva. Durante el 22 de julio se sumaron dos casos al recuento presentado. Un hombre atado de pies y manos fue localizado en el kilómetro 42 de la ruta a Palencia. Además, el torso de una mujer fue encontrado en la calzada Atanasio Tzul y 34 calle, zona 8 capitalina.

Expertos cuestionan que los casos se conviertan solo en estadísticas

Omar Sosa afirmó que las autoridades ya conocen las áreas en las que operan las estructuras criminales y consideró necesario que la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público adopten medidas concretas.

“Si se sabe y está identificado que esta brecha ocurre a través de estos grupos llamados hoy terroristas, lo más correcto es que la autoridad, a través de la Policía, del Ministerio de Gobernación e incluso del Ministerio Público, aplique medidas correctivas”, expresó Sosa.

El fundador de la Asociación Guatemalteca Vive con Valores advirtió que, sin una estrategia institucional, los casos podrían continuar presentándose como recuentos periódicos de víctimas.

“De lo contrario, vamos a estar siempre hablando de lo mismo: una estadística, un número. Hoy fueron 20, mañana serán 10 o más”, señaló.

Sosa cuestionó qué estrategia aplican las instituciones encargadas de la seguridad y la investigación penal para impedir nuevos hechos. También afirmó que la población espera resultados verificables. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

“Lo que queremos son soluciones concretas. Ya está identificado de dónde viene, de dónde proviene, y lo que queremos es la acción”, agregó.

Luis Villegas, abogado experto en seguridad y desarrollo, cuestionó el trabajo de las unidades de inteligencia e investigación de la Policía Nacional Civil.

“¿Qué está haciendo la Dirección de Inteligencia Civil? ¿Qué está haciendo la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía? ¿Ya tienen identificadas estas estructuras? ¿Cuáles son los mercados? ¿Quiénes son los cabecillas? ¿Dónde se están abasteciendo? ¿Qué están vendiendo?”, preguntó.

Villegas consideró preocupante que las disputas estén relacionadas con el control de territorios para la comercialización de drogas, porque, según su análisis, esto podría reflejar una ampliación del mercado de consumo en Guatemala.

“Antes éramos apenas un país de paso y ellos hacían la logística y almacenaban allí su droga, pero ahora vemos que están peleando por el territorio para vender drogas”, afirmó.

Plantean investigar las conexiones entre las muertes

Jairón Salguero recordó antecedentes de enfrentamientos prolongados entre estructuras criminales por el control de territorios y sostuvo que las disputas no son recientes.

“Esta guerra nunca terminó y las víctimas siempre son los miembros de las maras de estas estructuras”, expresó Salguero.

El comediante aclaró durante su intervención que sus afirmaciones constituían una opinión personal. También planteó, sin presentar pruebas, la posibilidad de conexiones entre grupos criminales y estructuras estatales. Ese señalamiento no fue confirmado durante el programa y requiere verificación independiente.

Los panelistas plantean investigar posibles conexiones entre los cuerpos localizados en distintos puntos del departamento de Guatemala. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

“Ya pasamos de la etapa en la cual, como población, necesitamos solo medidas preventivas o medidas paliativas. Solo poner más policías; ya pasamos de esa etapa”, manifestó.

“Se necesita una fuerza de tarea multidisciplinaria: criminólogos, criminalistas, investigadores criminales y especialistas en delincuencia organizada, para que su única función sea intentar establecer los nexos y las conexiones que existen entre estas muertes”, explicó.

Sosa sostuvo que los hallazgos no deberían investigarse como acontecimientos separados. “Estos no son hechos aislados; tienen alguna interrelación”, afirmó.

Mientras las investigaciones continúan, los casos mantienen el foco sobre la capacidad de las autoridades para identificar a los responsables y contener una violencia que, según expertos, refleja la disputa entre estructuras criminales.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.