“Ganan más terreno”: analistas advierten de expansión criminal tras emboscada por narcomenudeo en San Miguel Dueñas

Varios hombres armados interceptaron un picop en el ingreso a San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, y dispararon en repetidas ocasiones contra sus tres ocupantes. El ataque, ocurrido la noche del 18 de julio, dejó dos hombres muertos y uno herido, mientras los agresores escaparon en dos vehículos hacia la Ruta Nacional 14 y Ciudad Vieja.

El Ministerio Público informó que fiscales localizaron 159 indicios balísticos y tres teléfonos celulares en el vehículo atacado. Las autoridades también solicitaron grabaciones de cámaras de seguridad y entrevistaron a testigos para intentar identificar a los responsables y reconstruir el recorrido de los automotores utilizados en la emboscada.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se destacó que el ataque exhibe el avance de estructuras criminales hacia municipios considerados tranquilos, el uso de armas largas, la coordinación de los atacantes y las limitaciones institucionales para prevenir e investigar hechos de esta naturaleza.

PNC investiga disputa por narcomenudeo

La Policía Nacional Civil (PNC) sostiene como principal hipótesis que la emboscada estaría relacionada con una pugna territorial por la distribución de droga al menudeo y el cobro de extorsiones.

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Según las pesquisas policiales, la disputa habría comenzado en el barrio El Gallito, zona 3 de la capital, y se habría extendido hacia la zona 6 y posteriormente a Sacatepéquez. La PNC señala que la Mara Salvatrucha busca desplazar a la estructura conocida como los Caradura, vinculada, según las autoridades, con integrantes del Barrio 18.

De izquierda a derecha, Cristián Alexander López Pérez, alias "el Tiny", señalado por las autoridades como miembro del Barrio 18 y operador de Los Caradura en Sacatepéquez, y Héctor David Noriega Sotoj, quienes murieron en el ataque armado. A la derecha, Alexandro José Galindo Arellano, quien sobrevivió al atentado y permanece bajo investigación por sus antecedentes penales. (Foto: Prensa Libre, PNC, redes sociales).

La identificación de estas agrupaciones se incluye porque forma parte de la línea de investigación policial. La PNC todavía debe determinar la participación individual de sus integrantes y establecer quién ordenó y ejecutó el ataque.

Los fallecidos fueron identificados como Cristián Alexander López Pérez, de 40 años, alias el Tiny, quien conducía el vehículo, y Héctor David Noriega Sotoj, de 33, quien viajaba en el asiento trasero. El herido es Alexandro José Galindo Arellano, de 38, trasladado al Hospital Nacional Pedro de Bethancourt, en Antigua Guatemala.

De acuerdo con los registros citados por las autoridades, López Pérez y Galindo Arellano tenían antecedentes relacionados con extorsión, armas o delitos vinculados con drogas. El MP también informó que Noriega Sotoj tenía una orden de aprehensión vigente solicitada por la Fiscalía de la Mujer.

Estos registros forman parte de las pesquisas, pero no sustituyen la investigación sobre la autoría y el móvil de la emboscada.

“Es gente altamente entrenada y capacitada para matar”

Los analistas del programa señalaron que el ataque no mostró las características de un hecho improvisado. Los agresores utilizaron dos vehículos para bloquear el paso del picop, descendieron con armas largas, dispararon contra blancos específicos y escaparon por una ruta previamente identificada.

“No son amateur”, afirmó uno de los participantes al referirse a la precisión de los disparos, el armamento y los recursos empleados por los atacantes.

Los participantes también advirtieron que las ganancias obtenidas mediante la venta de drogas pueden financiar armas, vehículos, extorsiones y ataques por encargo.

Otro analista sostuvo que los responsables demostraron una capacidad operativa superior a la de delincuentes comunes: “Es gente altamente entrenada y capacitada para matar. No estamos hablando de cualquier ladrón que nos va a quitar un celular en una esquina”.

El análisis coincide con los indicios recolectados por el MP. Los 159 elementos balísticos localizados reflejan la cantidad de disparos efectuados, aunque será el peritaje el que determine el número y el tipo de armas utilizadas.

“A veces, cuando hablamos de narcomenudeo, nos imaginamos que es poquita cosa lo que se está manejando. Estamos hablando de cientos de millones de quetzales por mes, por año”, afirmó uno de los analistas.

Seguridad, investigación e impunidad

Los analistas señalaron que San Miguel Dueñas se encuentra en una zona turística cercana a Antigua Guatemala y que la limitada presencia policial puede facilitar la operación de grupos armados.

“Una patrulla no alcanza para un pueblo entero”, expuso uno de los participantes, quien agregó que la falta de vigilancia constante expone a residentes y visitantes a hechos violentos.

Las grabaciones muestran que varias personas que se encontraban en las cercanías corrieron al escuchar los disparos. Los analistas remarcaron que el ataque también puso en riesgo a quienes estaban fuera del conflicto investigado.

“¿Qué pasa con los chicos que estaban en el parque?”, cuestionó uno de ellos al advertir que una bala perdida pudo alcanzar a residentes o transeúntes.

Otro participante sostuvo que la respuesta no debe limitarse al aumento de patrullajes, pues resulta imposible mantener policías en cada punto del territorio. A su criterio, el Estado necesita fortalecer la investigación criminal y reducir la impunidad.

“Tiene que existir un Ministerio Público que tenga la capacidad de resolver todos los casos para que no exista este sentimiento de impunidad”, expresó.

Los analistas consideraron que capturar o matar a integrantes de estas agrupaciones tampoco desarticula por sí solo sus estructuras, porque los puestos de mando pueden ser ocupados por otras personas.

La PNC y el MP continúan con las diligencias para establecer la identidad de los atacantes, determinar el origen de las armas y confirmar si la emboscada está vinculada con la disputa por el narcomenudeo y las extorsiones.

La investigación deberá esclarecer además si el ataque en San Miguel Dueñas representa una ampliación territorial de la pugna criminal señalada por la PNC.

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