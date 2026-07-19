Matan a dos pandilleros del Barrio 18 y presuntos operadores de “los Caradura” en ataque armado en Sacatepéquez

Dos hombres murieron y otro resultó herido durante un ataque armado registrado la noche del sábado 18 de julio, en la entrada a El Arco, rumbo a la calle El Montañez, en San Miguel Dueñas, Sacatepéquez. De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), el ataque habría sido ejecutado por integrantes de la Mara Salvatrucha (MS).

De acuerdo con las investigaciones de la PNC, el ataque está relacionado con la disputa por el control del narcomenudeo entre la Mara Salvatrucha (MS), el Barrio 18 y el grupo conocido como "los Caradura". Las pesquisas señalan que esta pugna criminal, que comenzó en el barrio El Gallito, zona 3 de la capital, se extendió hacia la zona 6, donde anteriormente operaba "los Caradura". Según la PNC, la Mara Salvatrucha busca desplazar a esa estructura para consolidar el control de la distribución de droga al menudeo y las extorsiones.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Cristián Alexander López Pérez, de 40 años, alias "el Tiny", quien conducía el vehículo, y Héctor David Noriega Sotoj, de 33, quien viajaba en el asiento trasero, detrás del copiloto.

El herido es Alexandro José Galindo Arellano, de 38 años, quien, según el informe de la PNC, viajaba como acompañante.

De acuerdo con la policía, Galindo logró descender del picop y corrió durante el ataque armado. Minutos después, fue trasladado con múltiples heridas de bala al Hospital Nacional Pedro de Bethancourt.

De acuerdo con la investigación preliminar de la PNC, las tres personas se desplazaban en un picop Ford Ranger rojo, placas P-814LDZ, cuando fueron interceptadas por dos camionetas, una gris y otra roja. De los vehículos descendieron varios hombres armados, quienes dispararon en repetidas ocasiones con armas de distintos calibres y luego huyeron con dirección a la Ruta Nacional 14 y Ciudad Vieja.

En la escena, los investigadores localizaron un cargador de arma de fuego y múltiples casquillos de calibre aún no determinado.

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La PNC identificó a los fallecidos como Cristián Alexander López Pérez, alias "el Tiny", y Héctor David Noriega Sotoj. Según las investigaciones, ambos eran integrantes del Barrio 18 y presuntos operadores del grupo conocido como "los Caradura".

La relación con los Caradura

De acuerdo con las investigaciones de la PNC, los dos fallecidos y el herido eran identificados como presuntos operadores de "Los Caradura". Además, también los vinculan con la pandilla Barrio 18, con la clica Raza Chapina.

Según la base de datos de la PNC, Alexandro José Galindo Arellano registra un antecedente por el delito de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, del 10 de agosto del 2016.

Según el Ministerio Público, ese día fue capturado en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando pretendía viajar a Suiza con 77 cápsulas de droga en el interior de su organismo. Ese caso dio origen a una investigación de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad que permitió desarticular, en marzo del 2019, una estructura criminal presuntamente vinculada con el tránsito internacional de drogas entre Colombia, Guatemala y México, con nexos con el cartel del Golfo.

Como resultado de esa investigación fueron capturadas 15 personas, entre ellas Marvin Estuardo Alfaro Bravo, alias "Stuart", así como cinco agentes de la Policía Nacional Civil señalados de colaborar con la organización. En mayo del 2025, el Tribunal Noveno de Sentencia Penal condenó a tres exagentes por el delito de obstrucción a la justicia.

Por su parte, Héctor David Noriega Sotoj fue capturado 3 de junio del 2026 y fue trasladado al Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno de Guatemala. El juez ordenó su libertad tras una sanción por alterar el orden público.