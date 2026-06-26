Los Caradura y la MS: préstamos, tres ataques armados y la muerte de jefes de plaza

Una balacera registrada el miércoles 24 de junio en la zona 4 de Villa Nueva dejó un hombre muerto, dos heridos y una persecución policial que terminó con cinco capturados y el decomiso de armas, motocicletas con reporte de robo, chalecos antibalas y prendas con insignias similares a las de la Policía Municipal de Tránsito.

La Policía Nacional Civil (PNC) identificó a la víctima como Gustavo Adolfo Jiménez Guarcas, de 50 años, señalado por investigadores como presunto operador de Los Caradura en Villa Nueva. Las pesquisas apuntan a que el ataque podría estar relacionado con la pugna que esa estructura mantiene con la Mara Salvatrucha.

El informe de la policía del caso detalla que Jiménez Guarcas, quien según la investigación se dedicaba a prestar dinero, murió dentro de un picop tras recibir varios disparos. En el ataque también resultaron heridos Santos Nazario Juárez, de 54 años, y Juan Alberto Yuman Valenzuela, de 35, ambos identificados por la PNC como prestamistas.

Las pesquisas indican que las víctimas viajaban por la 1.ª calle, zona 4 de Villa Nueva, cuando fueron interceptadas por hombres armados que se movilizaban en dos motocicletas y dispararon contra el vehículo en el que viajaba Jiménez Guarcas.

Durante el procesamiento de la escena, fiscales del Ministerio Público (MP) y agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) localizaron 97 indicios, entre ellos 79 casquillos, proyectiles, dos armas de fuego, cargadores, municiones y muestras de sangre. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un ajuste de cuentas.

Operativo terminó con cinco capturados

Después del ataque, agentes de la PNC iniciaron una persecución que concluyó en una vivienda de la colonia Mártires del Pueblo, donde fueron capturados Luis Daniel Toj Chúa, de 21 años; Abel Estuardo Díaz Galindo, de 36; Juan Carlos Estrada García, de 21; Edgar Rolando Estrada Rodríguez, de 27, y Francisco Alexander Concuán Esquite, de 21.

En el inmueble, las autoridades localizaron cuatro pistolas, una carabina calibre .223, tres motocicletas con reporte de robo, chalecos antibalas y prendas con insignias similares a las de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva.

Los Caradura y el negocio del gota a gota

De acuerdo con investigadores consultados por Prensa Libre, Jiménez Guarcas presuntamente era uno de los operadores de Los Caradura en Villa Nueva.

Las pesquisas señalan que esa estructura criminal, además de controlar el narcomenudeo en distintos sectores de la ciudad capital y municipios cercanos, ha extendido sus actividades al sistema de préstamos conocido como gota a gota.

Uno de los heridos ya había sido capturado

Durante el ataque armado resultó herido Juan Alberto Yuman Valenzuela, quien ya había sido detenido el 31 de mayo del 2025 durante un operativo en Amatitlán.

En esa ocasión, la PNC capturó a ocho personas señaladas de incendiar una motocicleta y amenazar con armas de fuego a un hombre. Según el informe policial, los sospechosos fueron interceptados cuando huían en dos picops y una camioneta agrícola, en las que fueron localizadas armas de fuego.

Rigoberto Aroldo López Gamarro, 39 años.

Juan Alberto Yuman Valenzuela, de 34 años.

Quienes portaban 8 pistolas, con licencia de portación.

Además fueron puestos

A disposición judicial 2 pickups y una camionetilla.

Según versión de la víctima, que reconoció a los detenidos pic.twitter.com/nTtD1DaIzV — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 31, 2025

Una disputa que suma más hechos violentos

Para la Deic, el ataque ocurrido el miércoles no es un hecho aislado. A este se suman otros dos ataques contra operadores y "jefes de plaza", considerados cabecillas locales de Los Caradura.

Los investigadores señalaron que Los Caradura y la Mara Salvatrucha mantienen una pugna que se ha evidenciado en hechos violentos ocurridos en Villa Nueva y el área metropolitana.

Uno de esos casos ocurrió el 3 de marzo del 2025, cuando un grupo armado atacó a Joseph Estiven Martínez López en el mercado Concepción, zona 4 de Villa Nueva.

En esa ocasión, la PNC informó que los presuntos atacantes pertenecían a la Mara Salvatrucha y que una de las hipótesis relacionaba el atentado con las actividades de préstamo y transporte de Martínez López. Cuatro presuntos pandilleros fueron capturados después de un intercambio de disparos con los guardaespaldas del empresario.

Otro hecho ocurrió el 4 de mayo del 2025, cuando agentes policiales persiguieron a un hombre armado que terminó atrincherado en una iglesia católica de Bárcenas, Villa Nueva. Las autoridades lo identificaron como Daniel "R.", a quien vincularon con esa misma disputa criminal.

El origen del conflicto entre la MS y Los Caradura

De acuerdo con las investigaciones, Los Caradura y la Mara Salvatrucha mantuvieron durante varios años una alianza para controlar actividades ilícitas como el narcomenudeo, las extorsiones y el lavado de dinero por medio de centros nocturnos en las zonas 9, 10 y 14 de la capital y municipios cercanos.

Sin embargo, esa relación se rompió tras una serie de disputas atribuidas a Carlos Roberto Ortiz Romero, alias "Gorgojo", señalado por la PNC como uno de los cabecillas de la Mara Salvatrucha y quien, según las investigaciones, obedece órdenes de Jorge Yahir de León Hernández, alias "El Diabólico".

Según la investigación, esa ruptura provocó una reconfiguración de alianzas criminales. Los Caradura comenzaron a trabajar con integrantes del Barrio 18 para mantener el control de distintos territorios, mientras que la Mara Salvatrucha buscó recuperar esos espacios.

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