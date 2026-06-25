Policía revela la identidad del hombre asesinado en Villa Nueva y sus acompañantes

De acuerdo con un informe de la Policía Nacional Civil (PNC), fueron identificados el hombre que murió y los dos que resultaron heridos durante el ataque armado registrado este miércoles 24 de junio en la colonia Mario Alioto, zona 4 de Villa Nueva.

El documento identifica a la víctima como Gustavo Adolfo Jiménez Guarcas, a quien la PNC señala como presunto "jefe de plaza" de una estructura dedicada al préstamo ilegal conocido como gota a gota y a la distribución de narcomenudeo. Según el informe, murió por heridas de proyectil de arma de fuego mientras conducía un picop negro con placas P-528KBJ.

Los heridos fueron identificados como Santos Nazario Juárez, de 54 años, quien fue trasladado al hospital de accidentes del Seguro Social, y Juan Alberto Yumán Valenzuela, 35, ingresado al Hospital de Villa Nueva. Ambos aparecen consignados en el informe policial con el perfil de prestamistas.

La hipótesis preliminar de la PNC establece que las víctimas se desplazaban en el picop cuando "fueron interceptadas por dos motocicletas, cuyos tripulantes con armas de fuego de grueso calibre les empiezan a disparar".

El documento añade que, tras el ataque, "se inicia la persecución de personal uniformado del sector, logrando copar a los responsables en un vehículo donde se daban a la fuga". Como resultado del operativo fueron capturados cinco presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha.

Durante el procesamiento de la escena, investigadores del Ministerio Público (MP) y de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) recolectaron 97 indicios, entre ellos 79 casquillos de arma de fuego, seis proyectiles, dos armas de fuego tipo pistola, cargadores, cartuchos y muestras de sangre.

Además, fueron embalados Q335 en efectivo, un teléfono celular, una gorra, un portatolvas, una chumpa y otros objetos que serán sometidos a peritajes.

El informe también consigna que "en el lugar del hecho se observa tirada sobre la cinta asfáltica un arma de fuego tipo pistola", la cual fue procesada junto con el vehículo de las víctimas.

La PNC indicó que los análisis balísticos permitirán establecer si las armas, los proyectiles y los casquillos recuperados fueron utilizados únicamente en este ataque o si guardan relación con otros hechos de violencia.

Uno de los heridos había sido detenido en el 2025

La base de datos de la PNC señala que Juan Alberto Yumán Valenzuela ya había sido capturado el 31 de mayo del 2025, en Amatitlán.

Según el reporte policial de esa fecha, fue detenido junto con otras siete personas durante un operativo efectuado después de la denuncia de un hombre que aseguró haber sido interceptado por sujetos armados, quienes incendiaron su motocicleta tras rociarla con combustible.

Posteriormente, agentes de la PNC localizaron a los sospechosos en el puente Anís, donde fueron capturados y consignados los vehículos en los que se movilizaban.

8 usureros "gota a gota" capturados con 8 armas porque quemaron moto de ciudadano



En horas de la tarde, policías de la Comisaría 15 se les indicó vía radio que en la ruta a El Rincón, Amatitlán una motocicleta estaba incendiada, al llegar al lugar se aboca Edgar Socop pic.twitter.com/6Cda5xgK1W — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 31, 2025