Picop acribillado, un muerto y cinco capturados: uno de los detenidos tiene una pierna amputada

Cinco presuntos sicarios fueron capturados este martes 24 de junio luego de un ataque armado contra los ocupantes de un picop en la colonia Mario Alioto, zona 4 de Villa Nueva, que dejó un hombre muerto y otro herido, informaron la Policía Nacional Civil (PNC) y los cuerpos de socorro.

El ataque ocurrió en cercanías del sector conocido como Mayan Golf. Bomberos Voluntarios de la 25 Compañía localizaron a una persona fallecida dentro de un picop con placas P-528KBJ y auxiliaron a otra víctima con heridas de bala, quien fue trasladada a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19.

Los disparos alertaron a agentes de la PNC que estaban cerca del lugar, lo que permitió ubicar y capturar a cinco presuntos responsables, quienes intentaron ocultarse en una vivienda abandonada tras el ataque, según información preliminar.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades es que uno de los detenidos tiene una pierna amputada. La PNC informó en sus redes sociales que el sospechoso posee antecedentes y que, pese a su condición física, presuntamente continúa involucrado en actividades delictivas.

Jorge Aguilar, vocero de la institución, indicó que uno de los presuntos atacantes resultó herido de bala durante los hechos y fue trasladado bajo custodia policial a un centro asistencial.

Aguilar añadió que durante el operativo fueron decomisadas varias armas de fuego que serán sometidas a peritajes para determinar si fueron utilizadas en el ataque.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los cinco detenidos serían presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha. Las autoridades continúan con las diligencias para establecer el móvil del crimen y la participación específica de cada uno de los capturados.

El ataque armado, la persecución y posterior operativo generaron complicaciones en el tránsito vehicular del sector. Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, informó que el Ministerio Público solicitó el cierre de la 11 calle, frente a una fábrica de textiles, para efectuar el procesamiento de la escena.

En el lugar quedó el picop con múltiples perforaciones de bala en la carrocería y los vidrios. Además, investigadores localizaron numerosos casquillos, indicios que serán analizados como parte de la investigación.

Fiscales del Ministerio Público y agentes de la PNC continúan recabando evidencias para esclarecer el ataque armado y determinar si las víctimas eran el objetivo directo de los agresores.

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Bomberos Voluntarios de la 25 Compañía atendieron un ataque armado ocurrido en la 1.ª calle 14-15, zona 4 de Villa Nueva. Técnicos en Urgencias Médicas trasladaron a un hombre con múltiples heridas de bala, así mismo dentro de un pickup quedo otra persona fallecida. pic.twitter.com/o8Wpu8slD3 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) June 24, 2026

Ahora la información del #TransitoVN de esta tarde de miércoles 24-06-2026. pic.twitter.com/JC8IF1YabZ — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) June 24, 2026