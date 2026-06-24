Cinco armas, motos robadas y prendas de la PMT: así era el escondite de presuntos sicarios en Villa Nueva

El operativo que culminó con la captura de cinco presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha en Villa Nueva permitió a las autoridades localizar un arsenal, motocicletas con reporte de robo, chalecos antibalas y prendas con insignias de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), indicios que ahora forman parte de la investigación por el ataque armado en el que murió un hombre y otro resultó herido.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, tras la persecución iniciada luego de la balacera registrada en la colonia Mario Alioto, zona 4 de Villa Nueva, los sospechosos ingresaron a una vivienda ubicada en la colonia Mártires del Pueblo, donde presuntamente intentaron ocultar las armas utilizadas en el ataque.

Durante la inspección del inmueble, investigadores localizaron cuatro pistolas de las marcas Beretta, Taurus y Jericho, además de una carabina Wylde calibre .223. En total fueron decomisados varios cargadores y municiones, los cuales serán sometidos a peritajes balísticos para establecer si fueron utilizados en el ataque armado o si están relacionados con otros hechos delictivos.

Además del armamento, los investigadores encontraron tres motocicletas con reporte de robo, las cuales serán examinadas para determinar si fueron utilizadas para cometer otros delitos o como vehículos de apoyo para estructuras criminales.

Otro de los hallazgos que llamó la atención de las autoridades fue el decomiso de cuatro chalecos antibalas, dos suéteres con insignias de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva y un chaleco de tránsito. La PNC no ha precisado si estas prendas son originales o imitaciones, pero forman parte de los indicios que serán analizados durante la investigación.

En la vivienda también fueron localizados tres gorros pasamontañas y otros objetos que podrían aportar información sobre las actividades del grupo.

Uno de los detenidos tiene antecedentes

La PNC informó que uno de los capturados, identificado únicamente como Abel "N", de 37 años, registra un antecedente por asociación ilícita.

Otro de los detenidos resultó herido durante los hechos y permanece internado en un centro asistencial bajo custodia policial.

Las autoridades indicaron que continúan las diligencias para determinar si los cinco capturados participaron directamente en el ataque armado ocurrido en la colonia Mario Alioto y establecer si el arsenal decomisado ha sido utilizado en otros hechos de violencia registrados en el municipio.

Los indicios fueron embalados por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal y fiscales del Ministerio Público, quienes continuarán con los análisis balísticos, documentales y de identificación de los vehículos recuperados como parte del proceso de investigación.

Cinco sicarios de la Mara Salvatrucha capturados tras ataque armado en Villa Nueva#EstamosCumpliendo#ProtegerYServir pic.twitter.com/XHVHTTovAS — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 25, 2026

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