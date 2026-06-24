Mayo alcanza 297 muertes violentas y una tasa de homicidios de 16.2

Aunque Guatemala registró en mayo del 2026 la mayor cantidad de homicidios de lo que va del año, la tasa interanual continúa mostrando una tendencia a la baja, según el análisis presentado este miércoles por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

Durante mayo se contabilizaron 297 homicidios, ocho menos que los 305 reportados en el mismo mes del 2025. Sin embargo, fue el mes con más homicidios registrados en cada mes del 2026.

Los datos presentados por el CIEN muestran que la tasa de homicidios pasó de 17.4 a 16.2 homicidios por cada 100 mil habitantes entre mayo del 2025 y mayo del 2026.

"Seguimos experimentando este comportamiento hacia la baja. Sin embargo, como lo podemos apreciar, es importante sostenerlo", añadió David Casasola, investigador del CIEN.

Menos víctimas que el año pasado

Entre enero y mayo del 2026 se registraron 1,172 homicidios, mientras que en el mismo período del 2025 se contabilizaron 1,345.

"Es decir, hoy llevamos un saldo de 173 personas menos que han fallecido por causa del homicidio", indicó Casasola.

Hombres jóvenes siguen siendo las principales víctimas

El análisis también confirma que la violencia homicida continúa concentrándose en hombres jóvenes.

De las 297 muertes violentas registradas en mayo, 35 víctimas fueron mujeres. Además, el 59.3% de las víctimas tenía entre 18 y 35 años.

Departamentos con más homicidios en Guatemala durante el 2026

Aunque los homicidios muestran una reducción respecto del año pasado, las muertes violentas siguen concentrándose en diez departamentos, según el CIEN.

"De la totalidad de homicidios que han ocurrido en los primeros cinco meses del año, el 85% se concentra en diez departamentos y solo en Guatemala se concentra el 42%", afirmó Casasola.

Los diez departamentos con más homicidios (de enero a mayo)

• Guatemala: 489

• Escuintla: 133

• Petén: 78

• Chiquimula: 59

• Santa Rosa: 56

• Izabal: 53

• Chimaltenango: 36

• Jalapa: 34

• Jutiapa: 33

• Zacapa: 29

Municipios con más homicidios en Guatemala durante el 2026

A criterio de Casasola, a nivel municipal la concentración también es marcada. Hay diez municipios que concentran la mayor cantidad de homicidios durante los primeros cinco meses del año.

Diez municipios con más homicidios

• Guatemala: 195 homicidios

• Villa Nueva: 55

• Amatitlán: 47

• Mixco: 47

• Escuintla: 39

• Villa Canales: 35

• San José Pinula: 24

• Chimaltenango: 21

• Chiquimula: 20

• San Miguel Petapa: 17

Agregó que estos municipios concentran el 43% de los homicidios registrados en el país durante los primeros cinco meses del año.

Según Casasola, aunque el municipio de Guatemala sigue encabezando la lista, la cantidad de homicidios ha disminuido respecto del año pasado.

"Comparado con mayo del 2025, han ocurrido 106 homicidios menos en el municipio de Guatemala. Es decir, hay una reducción del 35%. Sin embargo, todavía hay desafíos porque estamos hablando de una tasa de 40.4 homicidios por cada 100 mil habitantes y eso es importante atender", indicó.

Extorsiones bajan, robo a comercios se mantiene y robo de vehículos sube

La reducción observada en los homicidios no fue el único indicador favorable reportado por el CIEN.

Según el Índice de Denuncias de Delitos, la seguridad ciudadana registró una mejora interanual de 5.56% a mayo del 2026, debido a la disminución de los delitos contra las personas y contra la propiedad.

"La tasa pasó de 125.6 por cada 100 mil habitantes a 118 y eso es una mejora bastante considerable. Además hubo una mejora tanto en la tasa de robo de motocicletas como en la tasa de robo a residencias", explicó Casasola.

El investigador añadió que no todos los delitos mostraron reducciones. Los robos a comercios se mantienen y el robo de vehículos aumentó.

En el caso de las extorsiones, la tasa pasó de 150.62 por cada 100 mil habitantes en mayo del 2025 a 118 en mayo del 2026.

Además, las denuncias acumuladas disminuyeron de 11 mil 802 a 7 mil 443 durante el mismo período, una reducción de 4 mil 359 casos.

"Este es uno de los delitos que más aquejaba a la población, especialmente a aquellos que se dedican a emprender, a aquellas empresas que necesitan movilizarse a lo largo del territorio nacional para distribuir sus productos. Es un delito que hay que darle seguimiento", afirmó.

CIEN plantea prevención, cárceles y focalización policial para sostener la reducción

Aunque los indicadores muestran una mejora, Casasola considera que mantener la reducción de homicidios y extorsiones requerirá combinar medidas de corto y largo plazo.

"Al largo plazo tenemos una urgencia de mejorar y mantener una tendencia a la baja en el caso de los homicidios. La prevención del delito es algo importante. Estamos hablando de temas relacionados con educación y de temas relacionados con oportunidades económicas para los jóvenes", comentó.

Indicó que es necesario fortalecer el sistema penitenciario para evitar que desde las cárceles continúe la coordinación de actividades criminales.

"Hay otro tema muy importante en cuanto al desarrollo de infraestructura penitenciaria y al fortalecimiento de una carrera para los guardias penitenciarios, porque eso eventualmente va a permitir que las personas privadas de libertad, dependiendo de su perfil, tengan la posibilidad de resocializarse y que aquellas con un alto grado de peligrosidad puedan estar recluidas. Esto permitiría contener algunos delitos que se coordinan desde las cárceles, como las extorsiones", explicó.

Casasola dijo que los operativos en semáforos y en zonas con mayor número de homicidios y delitos pueden contribuir a reducir los hechos criminales en el corto plazo.

CIEN advierte que los bloqueos continúan afectando la movilidad y la actividad económica

Los bloqueos de carreteras se han convertido en un fenómeno cada vez más frecuente en Guatemala.

Según un análisis presentado por el CIEN, entre el 2016 y el 2025 se registraron 4 mil 450 bloqueos en todo el país, un promedio de 445 al año y 37 al mes.

El estudio señala que la conflictividad vial aumentó durante los últimos años y que el período más crítico se concentró entre el 2021 y el 2023.

A criterio de Francisco Quezada, analista en seguridad y justicia del CIEN, los registros muestran una tendencia creciente hasta alcanzar su punto más alto en el 2023.

Bloqueos por el presupuesto del país

De acuerdo con el CIEN, septiembre y octubre son históricamente los meses con más bloqueos registrados desde el 2016.

Según Quezada, una de las razones es el proceso de aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.

Según el estudio, el 54% de los bloqueos registrados durante la última década se concentró en siete departamentos.

Los departamentos que concentraron más bloqueos fueron:

• Quetzaltenango

• Guatemala

• Sololá

A nivel municipal, el 30% de los bloqueos se concentró en 15 municipios, encabezados por el municipio de Guatemala.

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Negocios reportaron pérdidas y cierres

El CIEN citó una encuesta realizada por la Universidad Francisco Marroquín (UFM) a 426 negocios en octubre del 2023, en 176 municipios de 22 departamentos.

Los resultados muestran el impacto económico de los bloqueos:

• 60.8% reportó disminución en ventas

• 86.9% tuvo problemas de abastecimiento

• 55.4% cerró temporalmente

• 48.3% de los empleados no pudo acudir a trabajar

"Cuando se trata de negocios tan pequeños, la pregunta sería cómo sobrevivieron las familias, porque viven de la venta diaria. El 48.3% de los empleados no recibió ningún ingreso durante esos días. Increíblemente, este tema lejos de ser una vergüenza se convierte en una apología del delito porque hay quienes todavía lo excusan", afirmó Quezada.

CIEN dice que manifestar no implica bloquear

Quezada comentó que los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pero deben evitar bloquear las carreteras del país.

"La democracia necesita ciudadanos activos, críticos y capaces de expresar sus demandas; por ello es muy necesario el derecho de manifestación, pero pacífico y sin armas. Los bloqueos no son una extensión natural del derecho de manifestar. Manifestar es expresar una opinión; bloquear implica restringir derechos ajenos", comentó.

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Más de 300 mil vehículos ingresan al país cada año

El análisis también advierte que los problemas de movilidad se agravan por el crecimiento del parque vehicular y la falta de expansión de la infraestructura vial.

"Están ingresando más de 300 mil vehículos al año, pero la infraestructura vial es la misma. Es más, ni siquiera es la misma porque vemos carreteras que están colapsando y presentan problemas. No se ha aumentado la capacidad vial, pero sí aumenta bruscamente la cantidad de vehículos", indicó Quezada.