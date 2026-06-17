Instituciones del sector justicia impulsan plan para reducir homicidios y agilizar procesos penales

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) presentó una propuesta orientada a fortalecer la coordinación entre las instituciones que integran el sistema de justicia penal, con la meta de reducir la tasa de homicidios de 16 a ocho por cada 100 mil habitantes durante los próximos 10 años.

La propuesta fue expuesta durante el conversatorio Sistema de Justicia: el Reto de Coordinar todas las Instituciones, el cual forma parte de las actividades del Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) 2026.

En la actividad participaron representantes del Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia.

La vicepresidenta de Fundesa, Gabriela Roca, señaló que la seguridad y la justicia requieren de una visión compartida entre las distintas entidades del Estado. "El reto es construir un sistema de justicia penal capaz de medir sus resultados, coordinarse de manera integral, rendir cuentas a la ciudadanía y mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos", afirmó.

De acuerdo con los datos presentados durante el evento, en el 2025 se registraron 270 homicidios más que en el 2024, y la tasa creció 7.5% respecto del año anterior. En el 2025, el año cerró con 3 mil 139 homicidios, mientras que en el 2024 se reportaron 2 mil 869.

Según Roca, estas cifras recuerdan que la conversación no puede esperar, y que la coordinación entre instituciones no es un tecnicismo, sino una urgencia. "Detrás de estas cifras hay una vida, una familia y una comunidad. Ninguna institución por sí sola resuelve el problema. Si falla una, también falla el conjunto", dijo.

Ante este panorama, Roca destacó que la propuesta consiste en avanzar hacia una visión compartida y un plan estratégico común. "Hacia la interoperabilidad y un número único de caso, hacia indicadores compartidos, diálogos interinstitucionales y un observatorio de justicia penal", reiteró.

Roca añadió que la trasformación de la justicia penal en el país que pertenece a todos. "No se trata de una institución contra otra, sino de todas hacia un mismo propósito, con objetivos tangibles y cuantificables, como presupuestos elaborados de acuerdo con resultados y esa gran meta, la más importante, que es salvar vidas", expuso.

Los cuellos de botella del sistema

La coordinadora técnica de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, María del Carmen Aceña, explicó que los avances alcanzados en la reducción de homicidios durante los últimos años han demostrado la importancia de la coordinación entre instituciones.

Sin embargo, señaló que uno de los principales hallazgos de los análisis realizados es que las entidades que integran el sistema de justicia suelen operar de forma independiente, pese a que los ciudadanos perciben sus resultados como un único proceso. "Las personas no experimentan siete instituciones; experimentan un solo sistema", afirmó.

Aceña recordó que las instituciones involucradas en la justicia penal incluyen a la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP), el Organismo Judicial (OJ), el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Instituto de la Víctima y el Sistema Penitenciario (SP).

A su criterio, el reto consiste en que estas entidades no solo cumplan sus funciones individuales, sino que coordinen objetivos, planes y recursos para mejorar los resultados generales del sistema. “Las instituciones deben tener la capacidad de atrasarse menos, organizar sus recursos y cumplir con los deberes que su normativa indica”, añadió.

Aceña comparó el funcionamiento de la justicia penal con un engranaje en el que cada componente resulta indispensable para alcanzar resultados. Según explicó, cuando una institución enfrenta retrasos, limitaciones de recursos o problemas de coordinación, el impacto se traslada al resto de la cadena.

En ese sentido, destacó que el flujo de justicia penal desarrollado durante los últimos años ha permitido identificar puntos críticos dentro del sistema, incluidos la mora procesal, las limitaciones presupuestarias y los obstáculos en el intercambio de información entre instituciones.

Añadió que es importante contar con indicadores que permitan evaluar el desempeño institucional y detectar cuellos de botella. Como ejemplo, citó un estudio realizado por el Observatorio de Justicia Penal de la Universidad Rafael Landívar en el 2015, el cual estimó que la resolución de un caso de homicidio podía tardar, en promedio, 734 días.

Coordinación y modernización tecnológica

Durante el conversatorio, los panelistas coincidieron en que la modernización tecnológica es una de las herramientas que podría mejorar la coordinación institucional.

La primera subsecretaria general del MP, Claudia Caballeros, señaló que la institución ha identificado dos obstáculos principales para una investigación más eficiente: el primero son los tiempos para obtener información y el segundo, la coordinación con otras entidades.

Según explicó, aunque actualmente existen mecanismos de intercambio de información y mesas técnicas de trabajo entre instituciones, estos deben fortalecerse para responder con mayor rapidez a las necesidades de las investigaciones.

Caballeros afirmó que una de las alternativas para enfrentar estos desafíos es avanzar hacia sistemas interoperables que permitan compartir información de manera más eficiente. Como ejemplo, mencionó que una denuncia presentada ante la PNC puede tardar hasta cuatro días en ser trasladada formalmente al Ministerio Público. "Este tiempo son días fatales para efectos de la investigación criminal, la respuesta y la atención a la víctima", señaló.

La funcionaria agregó que el MP ya trabaja junto con el Inacif para establecer mesas permanentes de coordinación y analizar experiencias que permitan fortalecer la interconectividad entre instituciones.

Por su parte, la directora general del Inacif, Ingrid Johanna Romero, advirtió de que las limitaciones presupuestarias continúan siendo uno de los principales obstáculos para ampliar la cobertura y fortalecer las capacidades técnicas de la institución.

Romero explicó que, mientras el MP y el OJ tienen presencia en casi todos los municipios del país, el Inacif únicamente alcanza alrededor del 18% de cobertura municipal. "Un presupuesto no adecuado es la principal limitante que ha perjudicado al Inacif para continuar expandiendo sus servicios", afirmó.

La directora señaló que esta situación repercute en la infraestructura disponible para los peritos y en la capacidad de acercar los servicios forenses a distintas regiones del país. Además, indicó que los 16 laboratorios de criminalística de la institución permanecen centralizados en la capital.

Una estrategia común

Desde la perspectiva de las instituciones operativas, el viceministro de Seguridad, Francisco Solórzano, destacó que la reducción de la violencia registrada en años anteriores fue resultado de esfuerzos coordinados entre la PNC, el MP y otras entidades del Estado.

El funcionario recordó que Guatemala llegó a registrar tasas de homicidios superiores a 40 por cada cien mil habitantes y señaló que los avances obtenidos fueron producto de reformas institucionales, el fortalecimiento de las capacidades de investigación y la coordinación interinstitucional.

Asimismo, indicó que la actual administración busca reforzar esa cooperación, especialmente en el combate de las extorsiones, el crimen organizado y las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico. "Tenemos que entender que no puede haber desarrollo económico ni desarrollo social sin tener en cuenta la justicia", afirmó.

En la misma línea, la presidenta del OJ y de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Paredes, señaló que el fortalecimiento del sistema de justicia requiere de avanzar simultáneamente en independencia judicial, profesionalización, modernización tecnológica y acceso a la justicia. "La tecnología definitivamente debe ser una herramienta, un instrumento. No puede sustituir el razonamiento que tiene el juez", expresó.

Paredes añadió que la actual gestión del OJ prioriza el fortalecimiento de la carrera judicial, la digitalización de procesos y la ampliación de órganos jurisdiccionales especializados.