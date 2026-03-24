CIEN reporta reducción de homicidios en el primer bimestre de 2026, pero advierte retos para sostener la baja

La violencia homicida mostró una reducción durante el primer bimestre del 2026, con 128 homicidios menos en comparación con enero y febrero del 2025, según un informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). El desafío, advierten, será sostener esta tendencia a la baja en los próximos meses.

En enero del 2026 se reportaron 204 homicidios, una cifra menor frente a los 252 casos registrados en el mismo mes del año anterior. En febrero, la reducción fue aún más marcada: se contabilizaron 172 homicidios, es decir, 80 menos que en febrero del 2025.

Esta disminución también se refleja en la tasa interanual de homicidios, que se ubicó en 16.51 por cada 100 mil habitantes en febrero del 2026; el indicador bajó nuevamente al rango de 16, después de casi un año en el que se había mantenido por encima de los 17.

David Casasola, investigador del CIEN, explicó que medidas como los estados de excepción y de prevención han influido en la reducción del ritmo de la violencia. Sin embargo, subrayó que el principal reto será mantener esa tendencia para cerrar el año con una tasa menor.

Entre los desafíos pendientes, señaló la necesidad de fortalecer el sistema penitenciario, con acciones para prevenir motines, evitar el ingreso de ilícitos y mejorar la infraestructura carcelaria.

50% de homicidios en 10 municipios

En el análisis territorial, Casasola destacó que la violencia continúa altamente concentrada. Durante los primeros dos meses del año, el 89% de los homicidios se registró en 10 departamentos, y el de Guatemala concentró el 47% del total.

A nivel municipal, el patrón se repite: el 50% de los homicidios ocurrió en diez municipios, mientras que el municipio de Guatemala acumuló por sí solo el 19% de los casos.

En cuanto a las extorsiones, en febrero se reportaron 1 mil 542 denuncias, lo que refleja una leve disminución respecto de enero, cuando la cifra rondó las 1 mil 700, tras un cierre de diciembre con más de 1 mil 600 casos. A pesar de la variación, la tendencia reciente apunta a una baja.

Al igual que los homicidios, las extorsiones también presentan una fuerte concentración geográfica. El 44% de las denuncias se concentró en diez municipios, y el municipio de Guatemala representó el 21% del total.

En la misma presentación, el CIEN también abordó el rol del Ejército en la seguridad interna y señaló que su participación está respaldada por la Constitución.

No obstante, advirtió que existen contradicciones en leyes vigentes que limitan o excluyen su intervención, por lo que recomendó reformas para integrar mejor su actuación con otras instituciones de seguridad.

Lea también: Ministerio de la Defensa gestionó y concretó en el 2025 compra de armamento con Estados Unidos