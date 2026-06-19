Primer lote de vehículos para la PNC: adjudican Q209.2 millones en patrullas y microbuses

La Policía Nacional Civil (PNC) adjudicó la compra de 540 vehículos por Q209.22 millones a Cofiño Stahl y Compañía, S. A., como parte de la primera fase de un plan del Ministerio de Gobernación para incorporar mil unidades a la flota policial.

La compra es de 400 patrullas tipo picop, 50 camionetas agrícolas, 60 microbuses para 15 pasajeros y 30 vehículos panel.

La Junta de Licitación resolvió adjudicar los cuatro renglones a Cofiño Stahl luego de evaluar las ofertas presentadas por cinco empresas y determinar que las demás propuestas incumplían requisitos técnicos, administrativos y de soporte establecidos en las bases del concurso.

Las 400 patrullas adjudicadas corresponden a vehículos tipo picop de doble cabina, con capacidad para cinco personas, motor turbo diésel de cuatro cilindros, 16 válvulas, transmisión mecánica de seis velocidades y tracción 4x4. El monto adjudicado para este renglón asciende a Q143.04 millones.

Además, fueron adjudicadas 50 camionetas agrícolas con motor diésel y tracción 4x4 por Q26.91 millones; 60 microbuses para 15 pasajeros por Q27.06 millones, y 30 vehículos panel diésel por Q12.22 millones. La compra total suma Q209.22 millones.

Quedan pendientes 47 vehículos

Aunque la licitación contemplaba la adquisición de 587 unidades, la Junta de Licitación dejó sin adjudicar cinco renglones que suman 47 vehículos.

Entre estos figuran 20 buses para 30 pasajeros, 12 buses para 48 pasajeros, 12 camiones grúa, un camión grúa de arrastre y dos vehículos tácticos blindados de tipo militar.

La decisión se tomó después de que las ofertas presentadas para esos renglones fueran rechazadas durante la evaluación técnica y administrativa.

Rechazan ofertas para buses y grúas

Una empresa presentó propuestas para suministrar los buses y camiones grúa de la licitación.

Sin embargo, la Junta concluyó que los vehículos ofertados no cumplían las especificaciones técnicas exigidas en las bases. Además, estableció que la inscripción y precalificación de la empresa en el Registro General de Adquisiciones del Estado se encontraba vencida durante la evaluación del proceso.

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Oferta de patrullas fue descartada

Otro grupo automotriz participó en el concurso para las 400 patrullas tipo picop con vehículos Chery Himla.

La Junta resolvió rechazar la propuesta debido a que la empresa incluyó una condición que permitía modificar los precios en caso de variaciones en aranceles, impuestos o costos de entrega.

"Los precios pueden sufrir cambios en los arribos que están fuera del control del gupo. Lo anterior puede representar variaciones en los plazos de entrega y los precios ofertados podrían variar sin notificación previa", señala el documento.

Según los evaluadores, esa condición generaba incertidumbre sobre el cumplimiento del contrato.

"La institución requiere contar con las unidades dentro del tiempo establecido en las bases, debido a la necesidad operativa que motiva la presente adquisición; por consiguiente, no resulta procedente aceptar una oferta que condicione o deje sujeto a variaciones el cumplimiento de dicho plazo", consignó la Junta.

Sin acreditación de respaldo del fabricante

Otra empresa participó con vehículos Foton para los renglones de microbuses, paneles y blindados.

La Junta rechazó los microbuses y paneles porque determinó que la empresa no acreditó adecuadamente la representación de la marca.

Según el acta, los vehículos "no acreditan de forma fehaciente el respaldo y autorización directa del fabricante o de la marca", ya que el documento presentado para demostrar la calidad de distribuidor autorizado "no fue emitido por la marca Foton ni por su representante debidamente facultado".

Blindados tipo militar fueron descartados

En cuanto a los blindados, la Junta concluyó que el vehículo ofertado también por la última de las empresas "no cumple con las características y requerimientos técnicos exigidos en las Bases de Licitación y en las especificaciones técnicas que rigen el presente evento".

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Otro grupo automotriz también participó por el contrato para suministrar los dos vehículos tácticos blindados.

La Junta concluyó que la oferta no garantizaba soporte técnico suficiente dentro del país.

Durante la evaluación se determinó que en Guatemala no existe un centro de servicio autorizado de la marca que cuente con la infraestructura, equipo, herramientas especializadas y personal técnico certificado necesarios para la atención integral de las unidades ofertadas.

Señaló que no se acreditó la existencia de un inventario y suficientes repuestos originales, componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos en Guatemala.

La Junta advirtió que esa situación podría generar "tiempos prolongados de inactividad de los vehículos, afectando directamente la continuidad de las operaciones institucionales y la capacidad de respuesta ante las necesidades del servicio".