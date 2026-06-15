Gobernación evalúa dotar a la PNC de armas de largo alcance, drones y tecnología de vigilancia

La Policía Nacional Civil (PNC) enfrenta un déficit de armas para equipar a los nuevos agentes que se graduarán en agosto próximo, según informó el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien detalló que la institución impulsa varios procesos de adquisición de equipo y vehículos para fortalecer sus capacidades operativas.

De acuerdo con el funcionario, unos 3 mil 200 agentes concluirán su formación en las próximas semanas, pero actualmente existe una carencia de 150 armas para dotarlos del equipo necesario para el servicio.

Al mismo tiempo, Villeda dijo que el Ministerio de Gobernación (Mingob) mantiene conversaciones con empresas extranjeras para adquirir 2 mil 500 armas de fuego destinadas a la PNC. Indicó que el proceso aún se encuentra en fase de análisis, mientras se determina qué proveedor será seleccionado.

“Estamos en pláticas para adquirir un nuevo lote de drones que nos ayudarán en temas de vigilancia policial, y estamos en camino de implementar que el cien por cien de la PNC porte un chaleco blindado cuando salga a campo”, afirmó el ministro.

Vehículos y motocicletas

Además del equipamiento individual de los agentes, la cartera del Interior prevé ampliar la flotilla policial.

Según Villeda, el Gobierno planea comprar mil radiopatrullas para fortalecer la presencia policial en distintos puntos del país. A ello se suma la expectativa de recibir una donación de 250 motocicletas por parte de Taiwán.

Paralelamente, el Mingob impulsa otro proceso para adquirir mil motocicletas adicionales, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta de las unidades policiales.

Las autoridades no detallaron los plazos de entrega ni el monto de las adquisiciones en curso.

Tecnología para vigilancia y operaciones antinarcóticas

Entre los proyectos en evaluación también figura la compra de nuevos drones para tareas de vigilancia y monitoreo policial.

Villeda señaló que el ministerio analiza la adquisición de armas de largo alcance y sensores nocturnos que permitan efectuar vuelos durante la noche en operaciones contra estructuras vinculadas al narcotráfico.

De acuerdo con el funcionario, estos equipos buscan fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad en áreas donde actualmente existen limitaciones tecnológicas para la vigilancia y detección de actividades ilícitas.

Las autoridades tampoco precisaron los costos previstos para estas adquisiciones ni la etapa específica en que se encuentran los procesos de compra.

Pendientes de concretar

Aunque el Ministerio de Gobernación anunció varias adquisiciones y proyectos de modernización para la PNC, algunos de los procesos aún se encuentran en fases preliminares de análisis o negociación.

Mientras se concretan las compras, la institución deberá resolver el faltante de armas para los agentes que se incorporarán al servicio tras su graduación en agosto próximo.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.