PNC busca adquirir patrullas, grúas y vehículos blindados tipo militar

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Gobernación planifican adquirir más de mil vehículos para "reforzar las operaciones de seguridad y combate al crimen organizado", incluidos vehículos tácticos blindados de tipo militar.

Como parte del primer lote de vehículos, la PNC busca comprar 600 patrullas tipo picop, 400 automóviles sedán, 50 camionetas agrícolas, 35 buses para 30 pasajeros, 60 microbuses, 10 buses para 48 personas, 30 vehículos panel, 30 camiones grúa, un camión grúa de arrastre y dos camiones tácticos blindados de tipo militar.

La adquisición se justifica "debido a la carencia de unidades policiales destinadas al patrullaje y movilización del personal policial dentro del territorio nacional".

El propósito de los vehículos, de acuerdo con la institución, es "fortalecer el trabajo encaminado a la prevención y combate al crimen organizado y así brindar tranquilidad y protección a la población guatemalteca, fortaleciendo a la PNC”, detalla el concurso.

Blindados con cámaras y visión nocturna

Los dos vehículos tácticos blindados nivel B7 o UL 752 nivel 9-10 que se busca comprar, de acuerdo con los requerimientos, deben contar con una estructura trasera en forma de “V” para desviar explosiones, acero balístico, cámaras con visión de 360 grados, visión nocturna, sensores de movimiento, torreta blindada giratoria y capacidad de grabación de video para operaciones de inteligencia.

Además, los vehículos tendrían sistema multisirena, luces estroboscópicas, cabrestantes delanteros y traseros, aire acondicionado y equipo de recuperación para arrastrar automotores.

El primer concurso para patrullas

El 20 de abril pasado se publicó en Guatecompras el primer concurso para la adquisición de los vehículos.

El lote incluye 400 picops, 50 camionetas agrícolas, 20 buses para 30 pasajeros, 60 microbuses con capacidad para 15 pasajeros, 12 buses para 48 personas, 30 vehículos panel, 12 camiones grúa, un camión grúa de arrastre y dos camiones tácticos blindados de tipo militar.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, los vehículos deberán entregarse en un plazo máximo de seis meses —180 días—, a excepción de las grúas y los blindados de tipo militar, que deberán entregarse entre nueve y 12 meses después de la adjudicación.

De forma paralela, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC impulsa otro concurso para adquirir 20 patrullas tipo picop.

PNC canceló compra de patrullas en el 2025

La nueva planificación ocurre después de que en septiembre del 2025 fracasara un concurso para adquirir mil patrullas para la PNC por Q365 millones.

En ese proceso, la Junta de Licitación revocó la adjudicación otorgada a Changhe Motors debido a una inconsistencia considerada “insubsanable” en el número del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE) consignado en la documentación presentada por la empresa.

De haberse concretado el contrato, las primeras 220 patrullas serían entregadas en 60 días y otras 150 en enero del 2026.

El director de la PNC, David Boteo, informó entonces que la institución tenía 6,199 patrullas en circulación y otras 2,650 fuera de servicio debido a daños irreparables.

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Plan de compra de armamento

Además de los vehículos, el Ministerio de Gobernación prevé adquirir armamento para la PNC y el Sistema Penitenciario con fondos asignados en la Ley Antipandillas.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó durante una citación en el Congreso con la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) que se aprobó una readecuación presupuestaria de Q200 millones para comprar equipo destinado a unidades especializadas de la PNC y al Sistema Penitenciario.

Según el funcionario, parte de esos recursos se utilizará para adquirir unas dos mil armas cortas y 800 fusiles de largo alcance.

Villeda afirmó que buscan concretar acuerdos en el extranjero para comprar el armamento.

“Estamos tratando de activar acuerdos de Gobierno a Gobierno o negociar con empresas estatales del extranjero para que no haya intermediarios y que podamos realmente comprar este armamento sin necesidad de montar procesos de licitación”, declaró.

Añadió que han tenido acercamientos con Estados Unidos, Canadá, Austria, Eslovenia y Taiwán para concretar las compras.